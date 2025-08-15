Švedijoje per šaudynes prie mečetės žuvo žmogus

Vietos žiniasklaida citavo liudininkus, kurie sakė, kad buvo pašautas mažiausiai vienas žmogus, kai jis išėjo iš mečetės Erebru mieste, esančiame maždaug už 200 kilometrų į vakarus nuo Stokholmo. Policija pareiškime nurodė, kad „nuo patirtų sužalojimų mirė apie 25 metų amžiaus“ vyras. Informacija apie antrojo žmogaus būklę nebuvo atskleista.
Policija nepateikė detalių apie žuvusio asmens tapatybę ar šaudynių aplinkybes, tačiau paragino visuomenę laikytis atokiau nuo įvykio vietos. „Šiuo metu aktyviai ieškome nusikaltėlio ar nusikaltėlių“, – naujienų agentūrai AFP teigė policijos atstovas Andresas Dahlmanas.
Šaudynės įvyko tuo metu, kai žmonės išėjo iš mečetės po penktadienio pamaldų, kilo panika, nes žmonės bėgo iš įvykio vietos, skelbė vietos žiniasklaida.
