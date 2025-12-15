Tarp šaudynių Australijoje aukų – rabinas ir Holokaustą išgyvenęs vyras

Tėvas ir sūnus paleido ugnį, kai žmonių minios sekmadienio vakarą rinkosi visame pasaulyje pagarsėjusiame Sidnėjaus Bondajaus paplūdimyje paminėti Chanukos pradžią.
Vietos žydų organizacijos įvardijo 41-erių rabiną Elį Schlangerį kaip vieną iš žuvusiųjų, gedėdamos bendruomenės lyderio, kuris padėjo organizuoti minimą susibūrimą.
„Visi, kurie jį pažinojo, žinojo, kad jis buvo geriausias iš mūsų“, – pareiškė Australijos žydų vykdomosios tarybos atstovas Alexas Ryvchinas. Anot jo, tai buvo „žmogus, kuris kiekvieną dieną kėlėsi turėdamas paprastą misiją daryti gera“.
Tarptautinė organizacija „Chabad“, kuri atstovauja žydų chasidų atšakai, savo ruožtu taip pat pranešė, kad žuvo Holokaustą išgyvenęs vyras Alexas Kleytmanas.
„Iš Ukrainos kilęs Holokaustą išgyvenęs vyras lydėjo savo žmoną Larisą“, – pareiškime teigė ši organizacija ir kartu pridūrė, kad „jis mirė saugodamas ją nuo šaulio kulkų“.
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pagerbė Prancūzijos piliečio Dano Elkayamo atminimą – jis buvo pradedantis mėgėjas futbolininkas, kuris Sidnėjuje kūrė naują gyvenimą.
„Su dideliu liūdesiu sužinojau apie mūsų tautiečio Dano Elkayamo mirtį per antisemitinį teroristinį išpuolį Sidnėjuje“, – socialiniuose tinkluose parašė jis.
Policijos duomenimis, jauniausia auka – 10-metė mergaitė, kuri mirė vaikų ligoninėje. Vyriausiai aukai buvo 87-eri. Dar 42 žmonės buvo hospitalizuoti, tarp jų – du policijos pareigūnai.
Policija vis dar aiškinasi, kas paskatino surengti šias šaudynes, tačiau valdžios institucijos nurodė, kad veiksmai buvo aiškiai suplanuoti siekiant pasėti baimę šalies žydų gretose.
„Tai, ką vakar matėme, buvo gryno blogio aktas, antisemitizmo aktas, teroro aktas mūsų pakrantėse“, – pirmadienį pareiškė ministras pirmininkas Anthony Albanese.
