 Australijoje suimti galimai išpuolį planavę asmenys

2025-12-18 14:29
Jūras Barauskas (ELTA)

Ginkluota Australijos policija ketvirtadienį Sidnėjaus pietvakarinėje dalyje sulaikė septynis vyrus, mat buvo gauta informacija, kad jie gali ruoštis „smurtiniam išpuoliui“ mieste, kuris vis dar negali atsigauti po kruvinų šūvių Bondžio paplūdimyje.

Australijoje suimti galimai išpuolį planavę asmenys / Scanpix nuotr.

„Šiuo metu policija jokio ryšio su dabartiniu tyrimu dėl teroristinio išpuolio Bondžio paplūdimyje nenustatė“, – nurodoma Naujojo Pietų Velso valstijos policijos pranešime.

Policija pranešė, kad specialiųjų taktinių operacijų pareigūnai, gavę informacijos, kad „galbūt planuojamas smurtinis nusikaltimas“, sulaikė du automobilius.

Vietos žiniasklaidos gautuose vaizdo įrašuose matyti, kaip ginkluoti policijos pareigūnai, apsirengę kamufliažinėmis uniformomis, apieško keletą vyriškių, surištomis rankomis ir žemyn veidu gulinčių ant kelio.

Vienam iš įtariamųjų, atrodo, iš žaizdos galvoje bėgo kraujas.

Operacijos metu vienas iš policijos visureigių tiesiai rėžėsi į mažą baltą lengvąjį automobilį, kuriuo važiavo įtariamieji.

„Kol vyksta tyrimai, septyni vyrai atsakinėja į pareigūnų klausimus“, – teigė policija.

Sajidas Akramas ir jo sūnus Naveedas yra kaltinami sekmadienį vakare per antisemitinį išpuolį Bondžio paplūdimyje nužudę 15 žmonių. Tai buvo didžiausia masinių šaudynių tragedija Australijoje per beveik tris dešimtis metų.

