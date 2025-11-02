Policija: dėl išpuolio peiliais traukinyje sulaikyti du JK piliečiai, terorizmo versija atmetama

Vėlai šeštadienį per į Londoną važiavusiame traukinyje įvykdytą išpuolį sužeisti 10 žmonių, pranešė pareigūnai. Devyni iš sužeistųjų – su gyvybei pavojingais sužalojimais.
Sulaikytieji yra „32 metų vyras, juodaodis Didžiosios Britanijos pilietis, ir 35 metų vyras, Karibų kilmės Didžiosios Britanijos pilietis“, žurnalistams sakė JK transporto policijos viršininkas Johnas Lovelessas (Džonas Lavlesas).
„Šiuo metu nėra nieko, kas leistų manyti, kad tai teroristinis incidentas“, – teigė jis.
Įtariamieji buvo sulaikyti stotyje, kai ginkluota policija, remiama policijos automobilių ir greitosios pagalbos automobilių parko, užplūdo geležinkelio stotį rytiniame kaimiškame Hantingdono miestelyje Kembridžšyro grafystėje po pranešimų apie išpuolį.
Transporto policija anksčiau patvirtino, kad traukinys važiavo populiariu maršrutu iš Donkasterio šiaurės rytuose į Londono Kings Kroso stotį.
JK ministras pirmininkas Keiras Starmeris (Kiras Starmeris) teigė, kad šis „pasibaisėtinas“ incidentas „kelia didelį susirūpinimą“.
Karalius Charlesas III (Karolis III) ir jo žmona karalienė Camilla (Kamila) teigė, kad jie „giliai pasibaisėję ir sukrėsti išgirdę apie siaubingą išpuolį peiliais“.
„Mūsų giliausia užuojauta ir mintys yra su nukentėjusiaisiais ir jų artimaisiais“, – sakė JK monarchas.
Karalius taip pat padėkojo gelbėjimo tarnyboms už jų reakciją.
