TATENA ragina Rusiją pasitraukti iš Zaporižios AE

Apie tai pranešė Ukrainos energetikos ministerija.
„Rezoliucijoje yra tiesioginis raginimas nedelsiant išvesti visą neleistiną karinį ir kitą personalą iš ZAE. Dokumente dar kartą patvirtinama, kad Zaporižios AE ir visi Ukrainos branduoliniai objektai turi veikti esant visiškai suvereniai kompetentingų Ukrainos valdžios institucijų kontrolei“, – sakoma pranešime.
Rezoliucijoje taip pat dar kartą patvirtintas TATENA misijos ZAE mandatas ir tolesnis darbas, nepaisant nuolatinių Rusijos bandymų trukdyti jos veiklai.
Be to, joje primenama apie Rusijos smūgius Černobylio AE zonoje ir žalą naujajam apsauginiam sarkofagui, dėl kurių kyla pavojus tarptautinei branduolinei saugai.
„Esame dėkingi kiekvienai šaliai, kuri parėmė šį svarbų dokumentą. 62 balsai „už“ yra aiški civilizuoto pasaulio pozicija: branduolinis terorizmas yra nepriimtinas, o Rusijos okupuota Zaporižios atominė elektrinė turi būti nedelsiant grąžinta Ukrainos kontrolei. Mes ir toliau bendradarbiausime su TATENA ir mūsų partneriais, kad užtikrintume kiekvieno šios rezoliucijos punkto įgyvendinimą“, – komentavo Ukrainos energetikos ministrė Svitlana Hrynčuk.
Ukraina reikalauja stiprinti tarptautinį spaudimą Rusijai, kad būtų užtikrintas visiškas ir besąlygiškas visų TATENA rezoliucijų įgyvendinimas ir ZAE grąžinimas Ukrainos kontrolei.
„Ukrinform“ primena, kad ZAE nuo 2022 m. kovo 4 d. yra okupuota Rusijos. Nuo to laiko TATENA priėmė ne vieną rezoliuciją, raginančią grąžinti jėgainę Ukrainai, tačiau nė viena iš jų nebuvo įgyvendinta.