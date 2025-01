Teroro kampanija: Sakartvele vis dažniau pažeidžiamos žmogaus teisės

Juodosios jūros valstybę drebina masiniai protestai nuo tada, kai partija „Sakartvelo svajonė“ paskelbė pergalę spalio parlamento rinkimuose, kuriuos opozicija atmetė kaip suklastotus, o vėliau įšaldė stojimo į Europos Sąjungą (ES) derybas su Briuseliu.

Aktyvistai teigia, kad po to prasidėjo valdžios sankcionuota bauginimo, smurto ir areštų kampanija, valstybei susidorojant su tais, kurie išėjo į gatves.

„Šioje šalyje vyksta sisteminiai kankinimai“, – sakė žymus poetas ir teisių gynėjas Paata Šamugija.

„Kiekvieną dieną girdime, kad kaukėti vyrai ką nors pagrobia ir muša iki suluošinimo“, – pridūrė jis.

„Kaip tik vakar ginkluoti, kaukėti vyrai užpuolė septyniolikmečius. O šiandien? Iki dienos pabaigos sužinosime, kas bus kitas“, – sakė jis interviu šią savaitę.

Vieno tokio incidento metu centrinio Gorio miesto aktyvistas Vacho Picchelauris pasakojo, kad sekmadienio naktį jį užpuolė trys kaukėti vyrai, įmetė į automobilio bagažinę, nuvežė į nuošalią vietą ir žiauriai sumušė.

„Jie grasino mane nužudyti, subjauroti veidą. Bandžiau užsidengti veidą, bet jie mane visą sumušė. Esu visur sužalotas“, – telefonu naujienų agentūrai AFP pasakojo 32 metų vyras.

„Nėra teisingumo“

„Akivaizdu, kad išpuolį suorganizavo vyriausybė“, – sakė V. Picchelauris.

„Jie mano, kad gali mus įbauginti šia teroro kampanija, bet jie labai klysta, mūsų protestai tęsis tol, kol šalis bus laisva nuo šio režimo“, – pridūrė jis.

Vidaus reikalų ministerija pranešė, kad pradėjo tyrimą dėl „grupinio smurto“ prieš V. Picchelaurį.

Tačiau jis teigė, kad „policija nieko nedaro, kad ištirtų bylą, tik bando ją užglaistyti“.

Žmogaus teisių grupės teigia, kad jauni aktyvistai, kurie suvaidino svarbų vaidmenį antivyriausybiniuose protestuose, yra pagrindiniai taikiniai.

Vyriausiasis Sakartvelo žmogaus teisių pareigūnas – ombudsmenas Levanas Joselianis – ir žmogaus teises ginanti organizacija „Amnesty International“ apkaltino policiją kankinant per protestus sulaikytus asmenis. Be to, prieš demonstrantus buvo panaudotos ašarinės dujos ir vandens patrankos.

Per kitą neseniai įvykusį incidentą opoziciją palaikantis televizijos kanalas „Mtavari TV“ pranešė, kad sekmadienio vakarą Tbilisio centre kaukėti vyrai sumušė grupę jaunuolių.

„Policijos pareigūnai stovėjo šalia, tarsi nieko nebūtų nutikę“, – sakė įvykio liudininkas.

„Štai kokioje šalyje gyvename – visur policija, bet niekur nėra teisingumo“, – pridūrė jis.

Tbilisio saugumo pajėgos nuolat kaltinamos tuo, kad siunčia civiliais persirengusius agentus, kad šie taikytųsi į politinius oponentus ir juos užpultų.

Išpuoliai suintensyvėjo nuo gruodžio 7 dienos, kai dešimtys kaukėtų vyrų žiauriai sumušė nepriklausomos televizijos stoties „Pirveli“ žurnalistus, o po to įsiveržė į opozicinės partijos biurą ir sumušė opozicijos lyderį Kobą Chabazį.

Per incidentą netoli protesto akcijos vietos buvę policijos pareigūnai stovėjo šalia ir nesikišo.

Įtakinga Sakartvelo jaunųjų teisininkų asociacija teigė, kad „sisteminės ir žiaurios represijos prieš civilius gyventojus turi būti vertinamos kaip nusikaltimas žmoniškumui, kuris gali būti pagrindas kreiptis į Tarptautinį baudžiamąjį teismą“.

Pirmadienį Briuselis sustabdė bevizį režimą į ES Sakartvelo diplomatams ir pareigūnams, nurodydamas, kad tokių veiksmų imtasi dėl to, kad šioje šalyje priimti keli represiniai įstatymai, o „Sakartvelo institucijos smurtu slopina taikius protestuotojus, politikus ir nepriklausomą žiniasklaidą“.

Praėjusiais metais Jungtinės Valstijos ir kelios Europos šalys įvedė sankcijas kartvelų pareigūnams, atkreipdamos dėmesį į Tbilisio vyriausybės polinkį suartėti su Rusija ir smurtinį susidorojimą su protestuotojais bei kitaminčiais po ginčytinų rinkimų.