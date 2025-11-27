Trumpas: įtariamasis, pašovęs du karius, yra afganistanietis

Trumpame vaizdo pranešime paskelbtame pranešime nurodoma, kad jį paskatinti įvykdyti išpuolį galėjo prieštaringai vertinamas D. Trumpo sprendimas siųsti karius į Amerikos miestus, imigracijos politika ir buvęs JAV karas Afganistane.
Incidentas, per kurį du Nacionalinės gvardijos nariai buvo sunkiai sužeisti, buvo „blogio aktas, neapykantos aktas ir teroro aktas“, sakė D. Trumpas.
„Tai buvo nusikaltimas prieš visą mūsų tautą“, – pridūrė jis.
Jis patvirtino, kad vyras, sulaikytas po šaudymo dienos metu maždaug už dviejų kvartalų nuo Baltųjų rūmų, buvo „užsienietis, atvykęs į mūsų šalį iš Afganistano“.
Įtariamasis į Jungtines Valstijas atvyko 2021-aisiais, „per tuos liūdnai pagarsėjusius skrydžius“, teigė D. Trumpas, turėdamas omenyje afganistaniečių evakuaciją, prasidėjusią JAV kariams po 20 metų trukusio karo pasitraukus iš Afganistano ir į valdžią sugrįžus Talibanui.
Šokiruojantis išpuolis, įvykdytas šalia metro stoties biurų centrinėje Vašingtono gatvėje darbo metu, taip pat atkreipia dėmesį į vis labiau militarizuotą D. Trumpo kovą su nusikalstamumu ir migracija.
D. Trumpas dislokavo karius keliuose demokratų valdomuose miestuose, įskaitant Vašingtoną, Los Andželą ir Memfį. Dėl šių dislokavimų vietos pareigūnai yra iškėlę daugybę ieškinių ir pareiškę protestų, kaltindami respublikonų prezidentą siekiant įtvirtinti autoritarines galias.
D. Trumpo pareiškimas taip pat leido suprasti, kad jo ne mažiau prieštaringai vertinamas siekis išsiųsti nelegalius migrantus iš šalies – pagrindinė jo vidaus darbotvarkės dalis – įgaus naują postūmį.
„Dabar turime iš naujo ištirti kiekvieną užsienietį, atvykusį į mūsų šalį iš Afganistano“ valdant buvusiam prezidentui Joe Bidenui, pareiškė D. Trumpas.
„Turime imtis visų būtinų priemonių, kad iš šalies būtų išsiųsti visi užsieniečiai, kurie čia nepriklauso arba neprisideda prie mūsų šalies gerovės, jei jie nemyli mūsų šalies, mes jų nenorime“, – pabrėžė prezidentas.
