 Trumpas: JAV gali padėti Irano protestuotojams

Trumpas: JAV gali padėti Irano protestuotojams

2026-01-02 10:28
BNS inf.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pareiškė, kad Jungtinės Valstijos pasiruošusios veikti, jei Teheranas smurtaus prieš protestuotojus, pasirodžius pranešimams apie pirmąsias aukas, Iraną apėmus protestams dėl ekonominės padėties.

Trumpas: JAV gali padėti Irano protestuotojams
Trumpas: JAV gali padėti Irano protestuotojams / Scanpix nuotr.

„Jei Iranas šaudys ir smurtaus žudydamas taikius protestuotojus, kaip yra jam įprasta, Jungtinės Amerikos Valstijos ateis jiems į pagalbą“, – parašė D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“.

„Esame pasiruošę veikti“, – pridūrė jis.

Šiame straipsnyje:
protestai Irane
JAV

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų