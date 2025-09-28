„Įtariamasis negyvas, bet dar daug ką reikia sužinoti. Panašu, kad tai dar vienas tikslinis išpuolis prieš krikščionis Jungtinėse Amerikos Valstijose“, – rašė D. Trumpas savo socialinėje platformoje „Truth“.
Trumpas: panašu, kad tai dar vienas išpuolis prieš krikščionis
2025-09-28 21:37
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) sekmadienį pasmerkė šaudymą ir gaisrą mormonų bažnyčioje Mičigane kaip „dar vieną kryptingą išpuolį prieš krikščionis“ po to, kai vienas žmogus žuvo, o dar keli buvo sužeisti.
Donaldas Trumpas / EPA-ELTA nuotr.
(be temos)