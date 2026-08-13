 Turkijoje kilus gaisrui ekskursiniame laive, evakuota per 100 žmonių

Turkijoje kilus gaisrui ekskursiniame laive, evakuota per 100 žmonių

2026-08-13 18:11
BNS inf.

Pietvakarių Turkijoje ketvirtadienį kilus gaisrui vaikų pramogų ir ekskursijų laive, teko evakuoti daugiau nei 100 žmonių, pranešė pareigūnai.

<span>Turkijoje kilus gaisrui ekskursiniame laive, evakuota per 100 žmonių</span>
Turkijoje kilus gaisrui ekskursiniame laive, evakuota per 100 žmonių / AFP nuotr.

Laive buvo daug šeimų, dalyvaujančių išvykoje netoli Fetchijės pakrantės kurorto, kuris ypač populiarus tarp britų turistų.

Pareigūnai pranešė, kad visi 115 keleivių ir įgulos narių iš laivo „Toys Boat“, kuris skelbiasi siūlantis vaikams nepamirštamą nuotykį, buvo evakuoti į krantą. Evakuacijos operaciją vykdė daugiausia pakrančių apsaugos tarnyba.

Turkijos jūrų reikalų direkcija socialiniame tinkle „X“ pranešė, kad vienuolika žmonių, apsinuodijusių dūmais, buvo nuvežti į ligoninę, tačiau nė vieno iš jų būklė nėra sunki. Direkcija nenurodė, ar tarp šių žmonių yra vaikų.

Pakrančių apsaugos tarnyba naujienų agentūrai AFP pranešė, kad evakavo 107 žmones, tačiau taip pat nenurodė vaikų skaičiaus.

Laive būdavo siūlomas maistas, vaikams – taip pat žaidimai bei pramogos.

Turkijos žiniasklaidos paskelbtose nuotraukose matyti, kad laivas visiškai paskendo liepsnose.

„Norėtume informuoti visuomenę, kad mūsų klientai ir darbuotojai yra saugūs“, – nurodė laivo operatorius savo pareiškime „Facebook“ tinkle.

Šiame straipsnyje:
gaisras ekskursiniame laive
Turkija
laibas Toys Boat

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