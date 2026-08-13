Turkijoje kilus gaisrui ekskursiniame laive, evakuota per 100 žmonių

Laive buvo daug šeimų, dalyvaujančių išvykoje netoli Fetchijės pakrantės kurorto, kuris ypač populiarus tarp britų turistų.
Pareigūnai pranešė, kad visi 115 keleivių ir įgulos narių iš laivo „Toys Boat“, kuris skelbiasi siūlantis vaikams nepamirštamą nuotykį, buvo evakuoti į krantą. Evakuacijos operaciją vykdė daugiausia pakrančių apsaugos tarnyba.
Turkijos jūrų reikalų direkcija socialiniame tinkle „X“ pranešė, kad vienuolika žmonių, apsinuodijusių dūmais, buvo nuvežti į ligoninę, tačiau nė vieno iš jų būklė nėra sunki. Direkcija nenurodė, ar tarp šių žmonių yra vaikų.
Pakrančių apsaugos tarnyba naujienų agentūrai AFP pranešė, kad evakavo 107 žmones, tačiau taip pat nenurodė vaikų skaičiaus.
Laive būdavo siūlomas maistas, vaikams – taip pat žaidimai bei pramogos.
Turkijos žiniasklaidos paskelbtose nuotraukose matyti, kad laivas visiškai paskendo liepsnose.
„Norėtume informuoti visuomenę, kad mūsų klientai ir darbuotojai yra saugūs“, – nurodė laivo operatorius savo pareiškime „Facebook“ tinkle.
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