Tuskas įspėja apie Lenkijos ir Ukrainos laukiančius sunkius mėnesius

Kalbėdamas su žurnalistais prieš Karpatų integracijos iniciatyvos viršūnių susitikimą, ministras pirmininkas teigė, jog į Kyjivą atvyko pirmiausia norėdamas "parodyti, kad Ukraina nėra viena“.
„Mūsų visų laukia sunkios, sudėtingos savaitės ir mėnesiai, ne tik Ukrainos, todėl verta rodyti solidarumą tokiu metu“, – sakė D. Tuskas.
„Tikrai norėjau, kad mūsų ukrainiečiai draugai matytų, jog Lenkija yra su jais“, – teigė jis.
D. Tuskas pridūrė, kad vizito metu numatytas jo susitikimas su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.
„Aptarsime Lenkijos dalyvavimą priešraketinės gynybos koalicijoje“, – sakė lenkų premjeras.
Priešraketinės gynybos koaliciją liepos mėnesį Paryžiuje vykusiame „norinčiųjų koalicijos“ susitikime įkūrė Ukraina ir devynios Europos partnerės: Prancūzija, Jungtinė Karalystė (JK), Vokietija, Italija, Ispanija, Nyderlandai, Norvegija, Danija ir Švedija.
Šios koalicijos tikslas – sukurti naujus pajėgumus, padėsiančius ginti Ukrainą nuo balistinių raketų atakų.
Ukrainos prezidentas penktadienį deryboms dėl bendradarbiavimo stiprinimo priėmė septynių regiono valstybių lyderius ir atstovus.
Į debiutinį vadinamojo Karpatų aštuoneto viršūnių susitikimą susirinko Ukraina, Rumunija, Serbija, Lenkija, Slovakija, Čekija, Austrija ir Vengrija, be to, dalyvauja ir Europos Sąjunga (ES).