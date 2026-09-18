 Tuskas įspėja apie Lenkijos ir Ukrainos laukiančius sunkius mėnesius

Tuskas įspėja apie Lenkijos ir Ukrainos laukiančius sunkius mėnesius

2026-09-18 17:21
BNS inf.

Lenkijos ir Ukrainos laukia sunkūs mėnesiai, penktadienį pradėdamas vizitą Ukrainoje sakė Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas.

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<span>Tuskas įspėja apie Lenkijos ir Ukrainos laukiančius sunkius mėnesius</span>
Tuskas įspėja apie Lenkijos ir Ukrainos laukiančius sunkius mėnesius / Scanpix nuotr.

Kalbėdamas su žurnalistais prieš Karpatų integracijos iniciatyvos viršūnių susitikimą, ministras pirmininkas teigė, jog į Kyjivą atvyko pirmiausia norėdamas "parodyti, kad Ukraina nėra viena“.

„Mūsų visų laukia sunkios, sudėtingos savaitės ir mėnesiai, ne tik Ukrainos, todėl verta rodyti solidarumą tokiu metu“, – sakė D. Tuskas.

„Tikrai norėjau, kad mūsų ukrainiečiai draugai matytų, jog Lenkija yra su jais“, – teigė jis.

D. Tuskas pridūrė, kad vizito metu numatytas jo susitikimas su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.

„Aptarsime Lenkijos dalyvavimą priešraketinės gynybos koalicijoje“, – sakė lenkų premjeras.

Priešraketinės gynybos koaliciją liepos mėnesį Paryžiuje vykusiame „norinčiųjų koalicijos“ susitikime įkūrė Ukraina ir devynios Europos partnerės: Prancūzija, Jungtinė Karalystė (JK), Vokietija, Italija, Ispanija, Nyderlandai, Norvegija, Danija ir Švedija.

Šios koalicijos tikslas – sukurti naujus pajėgumus, padėsiančius ginti Ukrainą nuo balistinių raketų atakų.

Ukrainos prezidentas penktadienį deryboms dėl bendradarbiavimo stiprinimo priėmė septynių regiono valstybių lyderius ir atstovus.

Į debiutinį vadinamojo Karpatų aštuoneto viršūnių susitikimą susirinko Ukraina, Rumunija, Serbija, Lenkija, Slovakija, Čekija, Austrija ir Vengrija, be to, dalyvauja ir Europos Sąjunga (ES).

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