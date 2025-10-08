Tyrimas: kas ketvirta Baltijos šalių organizacija yra patyrusi kibernetinę ataką

Tyrimas taip pat rodo, kad kibernetinių atakų skaičius ir intensyvumas didėja.
Tačiau tik 27 proc. respondentų pripažįsta, kad iš tikrųjų išbandė savo krizės planus, o tai rodo, kad daugelis organizacijų nėra pasirengusios greitai reaguoti į didėjančias grėsmes.
Tyrimo duomenimis, saugumas tebėra pagrindinis IT sprendimų priėmėjų prioritetas. Nors 2024 metais saugumą savo pagrindiniu prioritetu laikė apie pusė respondentų, šiemet šis rodiklis padidėjo iki 75 procentų.
2025 metais 45 proc. IT lyderių buvo įdiegę dirbtinį intelektą (DI) savo veikloje, palyginti su 28 proc. 2024 metais. Be to, 56 proc. planuoja didinti investicijas į DI ir mašininio mokymosi technologijas.
Tyrimas taip pat atskleidė įgūdžių trūkumą – 55 proc. organizacijų artimiausioje ateityje reikės kibernetinio saugumo ekspertų. Taip pat auga IT architektų (37 proc. organizacijų) ir debesijos ekspertų (36 proc.) paklausa. Pokyčių valdymo įgūdžių poreikis per pastaruosius metus padidėjo nuo 20 iki 30 procentų.
IT vadovų nuomonės tyrimas „CIO Analytics“ Švedijoje atliekamas kasmet nuo 2018 metų, o 2024 metais jis buvo išplėstas, įtraukus Šiaurės ir Baltijos šalis, kurios ataskaitoje bendrai vadinamos Šiaurės Europa.
Šių metų tyrime buvo apklausti 1 273 respondentai (59 proc. iš privačiojo sektoriaus ir 41 proc. iš viešojo sektoriaus).
