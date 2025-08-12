 Ukraina atmeta galimybę išvesti karius iš Donbaso srities pagal bet kokį taikos susitarimą su Rusija

Ukraina atmeta galimybę išvesti karius iš Donbaso srities pagal bet kokį taikos susitarimą su Rusija

2025-08-12 22:09
BNS inf.

 Ukraina antradienį atmetė galimybę išvesti karius iš Donbaso srities pagal bet kokį taikos susitarimą su Rusija, JAV prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui) užsiminus, esą abiem šalims greičiausiai teks „apsikeisti“ tam tikromis teritorijomis

Ukrainos kariai
Ukrainos kariai / Scanpix nuotr.

„Mes nesitrauksime iš Donbaso (...) jei šiandien pasitrauksime iš Donbaso – savo įtvirtinimų, savo teritorijos, mūsų kontroliuojamų aukštumų – mes aiškiai atversime placdarmą rusams, kad šie galėtų ruoštis puolimui“, – žurnalistams sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. 

