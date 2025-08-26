 Ukraina pripažino, kad Rusijos kariuomenė įžengė į Dnipropetrovsko sritį

2025-08-26 17:52
BNS inf.

Ukraina antradienį pirmą kartą pripažino, kad Rusijos kariuomenė įžengė į Dnipropetrovsko sritį – centrinę administracinę teritoriją, kurioje anksčiau nevyko intensyvių kovų.

Ukraina pripažino, kad Rusijos kariuomenė įžengė į Dnipropetrovsko sritį / Scanpix nuotr.

„Taip, jie įžengė ir kova tęsiasi“, – ukrainiečių televizijai sakė tame rajone kovojančių pajėgų atstovas Viktoras Trehubovas, nors kariuomenė atmetė Maskvos teiginius, kad ji visiškai užėmė Zaporizkės  ir Novoheorhivkos kaimus. 

