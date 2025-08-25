Rusija tvirtina užėmusi dar vieną kaimą Ukrainoje

Rusijos pajėgos pamažu stiprina savo pozicijas brangiai kainuojančiose kovose dėl iš esmės visiškai nuniokotų teritorijų rytinėje ir centrinėje Ukrainoje, kuriose paprastai yra nedaug gyventojų.
Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad jos pajėgos užėmė Zaporizkės gyvenvietę regione, į kurią Rusijos kariuomenė neseniai pirmą kartą įžengė per trejus su puse metų trunkantį puolimą.
Kyjivas neigia, kad Rusijos kariuomenė įsitvirtino Dnipropetrovsko srityje, svarbiame pramonės centre.
Nepaisant JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) spaudimo ir noro tarpininkauti Ukrainos ir Rusijos viršūnių susitikimui, viltys dėl taikos išblėso, kai Rusija praėjusią savaitę atmetė bet kokią galimybę greitai surengti prezidentų Vladimiro Putino ir Volodymyro Zelenskio susitikimą.
Centrinis Dnipropetrovsko regionas anksčiau buvo beveik nepaliestas kovų, niokojančių Rytų ir Pietų Ukrainos teritorijas, bet Rusija pranešė, kad jos pajėgos liepos mėnesį prasiveržė.
Ukraina pranešė, kad Rusija pirmadienį paleido daugiau nei 100 dronų. Šiaurės rytų Sumų regione žuvo 37 metų civilis vairuotojas, du žmonės sužeisti.
Maskva pranešė, kad Kyjivas paleido apie dvi dešimtis dronų, taikydamasis į vakarines teritorijas.