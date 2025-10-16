 Ukraina: Rusija toliau verbuoja karius iš Šiaurės Korėjos

2025-10-16 16:22
Jūras Barauskas (ELTA)

Rusijos kariuomenės vadovybė toliau naudojasi kariais iš Šiaurės Korėjos, kad šie padėtų rusams vykdyti operacijas Sumų regione, kuriame Maskvos armija po nesėkmingų puolamųjų veiksmų yra patyrusi didelių gyvosios jėgos nuostolių.

Ukraina: Rusija toliau verbuoja karius iš Šiaurės Korėjos / Scanpix nuotr.

Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Anot generalinio štabo, Šiaurės Korėjos daliniai iš Kursko srities teritorijos bepiločiais orlaiviais vykdo žvalgybą, nustato ukrainiečių pozicijas ir padeda koreguoti ugnį į Ukrainos gynėjų pozicijas Sumų srityje.

Ukrainos pajėgos įrašė Šiaurės Korėjos dronų operatorių ir Rusijos karių pokalbius šiaurės korėjiečiams koreguojant raketų paleidimo sistemų ugnį į Ukrainos pozicijas.

Ukrainos ginkluotosios pajėgos fiksuoja visus nustatytus faktus apie užsienio formuočių dalyvavimą ginkluotoje agresijoje.

„Agresijoje prieš Ukrainą dalyvaujantys daliniai bus neutralizuoti pagal karo įstatymus ir papročius“, – pareiškė generalinis štabas.

Šiame straipsnyje:
karas Ukrainoje
Šiaurės Korėja

