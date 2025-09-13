Ukraina smogė vienam didžiausių Rusijos naftos perdirbimo kompleksų

Rusijos naftos bendrovei „Bašneft“ priklausantis kompleksas yra centrinės Rusijos Ufos miesto pakraštyje, maždaug už 1,4 tūkst. kilometrų nuo fronto linijos Ukrainoje.
Socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose matoma, kaip dronas dreifuoja objekto link, o po to sprogsta ir į dangų iškyla dūmų debesis.
„Šiandien „Bašneft“ objektas patyrė teroristinį išpuolį, kurį įvykdė lėktuvo tipo dronai“, – socialiniame tinkle „Telegram“ pareiškė Rusijos Baškortostano regiono vadovas Radijus Chabirovas.
Pasak jo, vienas dronas nukrito į gamyklą, o kitas buvo numuštas.
„Aukų ar sužeistųjų nebuvo. Gamybai padaryta nedidelė žala, kilo gaisras, kuris šiuo metu gesinamas“, – pridūrė jis.
Atsakomybę už išpuolį prisiėmė šaltinis Ukrainos karinės žvalgybos agentūroje GUR.
Nuo tada, kai Maskva 2022 metų vasarį pradėjo plataus masto karinį puolimą Ukrainoje, Kyjivas atsakė išpuoliais prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, siekdamas apriboti Kremliaus galimybes finansuoti konfliktą.
Vasarą dėl Ukrainos išpuolių prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas bangos nukentėjo kelių pagrindinių objektų perdirbimo pajėgumai ir pakilo degalų kainos degalinėse.
2016 metais Kremlius apibūdino „Bašneft“ priklausantį Ufos naftos perdirbimo kompleksą kaip vieną didžiausių šalyje ir teigė, kad jame gaminama daugiau kaip 150 rūšių naftos produktų.