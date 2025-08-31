Ukraina teigia atakavusi rusų pozicijas Kryme

Per kovinių dronų smūgį prieš bazę netoli Simferopolio sunaikinti mažiausiai trys sraigtasparniai, pranešė kariuomenė „Telegram“ kanale. Be to, esą paleistos kelios raketos į rusų bazę prie Vološino pakrantėje. Čia sunaikinti mažiausiai šeši laivai su oro pagalvėmis. Apie raketos smūgių prieš kareivines padarinius kol kas nežinoma.
Rusijos pusė apie šias atakas nepranešė. Nepriklausomai patikrinti duomenų nėra galimybės.
Ukrainos karinė žvalgyba HUR pranešė apie sėkmingą operaciją prieš radarų stotį Kryme. Koviniai dronai sunaikino rusų oro gynybos sistemos S-400 radaro valdymo ir kitus komponentus, pranešė agentūra „Ukrinform“, remdamasis HUR šaltiniais. Ir šios informacijos nepriklausomai patikrinti nebuvo galimybės.