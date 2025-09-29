Ukrainiečiai raketa smogė Rusijos gamyklai, FPV dronu numušė sraigtasparnį

Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos karinių jūrų pajėgų vadas viceadmirolas Oleksijus Neižpapa.
„Praėjusią naktį mūsų raketa „Neptun“ tiksliai smogė Rusijos „Elektrodetal“ gamyklai Karačeve. Pašalinta dar viena priešo tiekimo grandinės dalis“, – rašė jis.
Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas patvirtino, kad buvo paleistos keturios raketos į Rusijos Briansko srityje esančią gamyklą „Elektrodetal“, gaminančią karinės paskirties produktus. Raketos nuskriejo daugiau kaip 240 km.
Gamykloje gaminamos įvairios elektros jungtys, skirtos tiek kariniams, tiek pramoniniams tikslams, įskaitant žemo, aukšto ir kombinuoto dažnio jungtis. Jos gaminiai naudojami aviacijos, elektronikos, prietaisų ir kituose sektoriuose. Tarp jų yra jungtys, skirtos spausdintinėms plokštėms, karinei įrangai, orlaiviams, antenoms, bazinėms stotims ir įvairiems matavimo prietaisams.
Pranešta apie sprogimus ir gaisrą įvykio vietoje.
Generalinis štabas pažymėjo, kad smūgio rezultatai vis dar vertinami.
Sunaikintas rusų sraigtasparnis
Kiek anksčiau „Ukrinform“ pranešė, kad Ukrainos bepiločių orlaivių pajėgos, naudodamos FPV droną, neseniai sunaikino Rusijos sraigtasparnį Mi-28.
Apie tai Bepiločių sistemų pajėgos pranešė „Telegrame“, o pajėgų vadas Robertas Brovdis (žinomas kaip „Madjaras“) ten pat paskelbė filmuotą medžiagą apie ataką.
Kotliarivkos rajone Bepiločių sistemų pajėgų 59-osios šturmo brigados, žinomos kaip „Stepių plėšrūnai“, operatoriai FPV dronu sunaikino transporto ir kovinį sraigtasparnį Mi-28, sakoma pranešime.
Mi-28, dar vadinamas „Havoc“ (pagal NATO klasifikaciją), yra rusiškas kovinis sraigtasparnis, sukurtas specialiai kovai su šarvuota technika ir artimos paramos misijoms. Jis laikomas vienu iš pažangiausių atakos sraigtasparnių Rusijos arsenale.