Ukrainos dronų taikiniais vėl tapo Rusijos internetinės prekybos milžinės objektai

Vakariniame Penzos regione po drono atakos kilus gaisrui „Wildberries“ sandėlyje, vienas žmogus buvo sužeistas, o daugiau kaip 200 darbuotojų – evakuoti, nurodė regiono gubernatorius Olegas Melničenka.
„Logistikos grandinės buvo pertvarkytos; prekių priėmimas ir užsakymų išsiuntimas vykdomas kitose vietose“, – teigiama „Wildberries“ pranešime.
Kitas „Wildberries“ sandėlis Sarapule, esančiame maždaug 1 100 km į rytus nuo Maskvos, taip pat buvo kliudytas Ukrainos drono, ten kilo gaisras, pranešė bendrovė.
Darbuotojai buvo evakuoti ir, „pirminiais duomenimis, niekas nenukentėjo“, sakoma atskirame „Wildberries“ pranešime.
Pirmą kartą Ukrainos taikiniu „Wildberries“ sandėliai Tambovo srityje, esančioje maždaug 480 km į pietryčius nuo Rusijos sostinės, taip pat Maskvos srityje tapo liepos 18–19 dienomis. Per šiuos išpuolius nukentėjo aštuoni žmonės, o objektai buvo sugriauti.
Nuo to laiko Ukraina surengė atakas prieš daugybę bendrovės sandėlių visoje šalyje.
Kyjivas kaltina šią elektroninės prekybos milžinę, kuriai dirba tūkstančiai žmonių ir kuri tapo svarbia šalies ekonomikos dalimi, dronų dalių saugojimu ir pagalba Rusijos kariuomenei.