Ukrainos ir Rusijos karas spaudžia abi puses

Naktį Rusijos dronai atakavo Odesos sritį, taikytasi į energetikos objektus. Per pastarąją parą okupantų išpuoliai nusinešė mažiausiai keturių civilių gyvybes ir sužeidė mažiausiai septyniolika žmonių. Kone labiausiai atakuota Zaporižios sritis, jai suduoti 769 smūgiai.
Siekdamas didesnės vakarų paramos, Volodymyras Zelenskis pradeda vizitus Europoje – aplankys Graikiją, Prancūziją ir Ispaniją. Pradžia – Atėnuose, kur prezidentas sudarė sutartį dėl dujų tiekimo.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
„Tai bus dar vienas dujų tiekimo šaltinis, padėsiantis užsitikrinti dujų importo maršrutus žiemai. Mes jau turime susitarimus dėl finansavimo ir padengsime beveik 2 mlrd. eurų vertės dujų importo poreikį, kad kompensuotume Ukrainos gamybos nuostolius dėl Rusijos smūgių“, – pasakojo Ukrainos prezidentas.
O Rusijos įstatymų leidėjai svarsto, iš kur paimti daugiau pinigų karui finansuoti. V. Putino sprendimas – didinti mokesčius.
„Iš tiesų, mums reikia papildomų išlaidų gynybai ir saugumui. Šiandien tai yra pagrindinė mūsų šalies užduotis. Norėdami užtikrinti reikiamus išteklius, pakeisime pridėtinės vertės mokestį. Jis iš tiesų yra gerai surenkamas. Tai vienas iš geriausiai verslui suprantamų mokesčių“, – kalbėjo Rusijos finansų ministras Anton Siluanov.
Tikimasi, kad pridėtinės vertės mokesčio padidinimas nuo 20 iki 22 proc. papildys valstybės biudžetą apie 12 mlrd. dolerių.
Vyriausybė pasiūlė padidinti ir mokesčius stipriesiems gėrimams, vynui, alui, cigaretėms bei elektroninėms cigaretėms. Negana to, valdžia svarsto technologijų mokestį skaitmeninei įrangai, įskaitant išmaniuosius telefonus ir nešiojamuosius kompiuterius.
„Manau, kad artimiausius dvylika–keturiolika mėnesių V. Putinas turės pakankamai pinigų, kad galėtų tęsti karą ir išlaikyti dabartinį išlaidų lygį. Po to jam teks priimti sunkius sprendimus, rinktis tarp karo veiksmų tęsimo ir, pavyzdžiui, vartotojų gerovės“, – tvirtino Rusijos ir Eurazijos centro mokslinė bendradarbė Aleksandra Prokopenko.
Be to, Ukrainos generalinis štabas išplatino vaizdus, kai sėkmingai paleido raketas į vieną didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų Samaros srityje ir dronų saugyklą Donbase.