Ukrainos URM: į Lenkijos teritoriją įskriejo Rusijos sparnuotoji raketa

Apie tai jis parašė socialiniame tinkle „X“, Lenkijos pareigūnams sulaukus pranešimų apie garsų sprogimą ir vėliau Liublino vaivadijoje radus kraterį ir neatpažinto objekto nuolaužų.
Pasak Lenkijos ministro pirmininko Donaldo Tusko, ketvirtadienio rytą Lenkijos oro erdvę tikriausiai pažeidė Rusijos sparnuotoji raketa „Ch-101“, praneša polskieradio.pl.
„Pagal tai, ką šiuo metu žinome, tai „Ch-101“ tipo rusų sparnuotoji raketa. Tačiau tyrimas dar nebaigtas“, – krizės štabo posėdyje Liubline sakė D. Tuskas.
Premjero duomenimis, sužeistųjų nėra. Taip pat nepadaryta žalos. Kadangi raketa nukrito negyvenamoje teritorijoje, tiesioginiu pavojaus gyventojams esą nebuvo. D. Tuskas, be to, pagyrė greitus atitinkamų tarnybų veiksmus.
A. Sybiha pareiškė, kad tai buvo Rusijos sparnuotoji raketa Ch-101, kuri įskriejo į Lenkijos teritoriją per masinę Rusijos ataką Ukrainai, taip pažeisdama NATO oro erdvę.
„Tai dar vienas akivaizdus patvirtinimas, kad Ukrainos oro gynybos stiprinimas dabar yra neatidėliotinas uždavinys ir tarnauja kaip garantija visos euroatlantinės bendruomenės apsaugai“, – pabrėžė Ukrainos ministras.
Jis pažymėjo, kad iš viso šią naktį į Ukrainą buvo paleistos 74 raketos – daugelis jų balistinės – ir šimtai dronų.
„V. Putino teroras aiškiai demonstruoja, kad būtinybė stiprinti Ukrainos ir visos Europos priešraketinę gynybą yra neatidėliotina. Kiekvienas sprendimas dėl papildomų oro gynybos priemonių Ukrainai dabar turi būti priimamas nedelsiant, o visi susitarimai dėl papildomų perėmėjų – vykdomi kuo greičiau“, – akcentavo A. Sybiha.
Ukrainos URM vadovas pabrėžė, kad Rusijos raketos įsiveržimas į Lenkijos teritoriją taip pat primena, jog šalims „nėra nieko skubiau, kaip pasipriešinti bendram, amžinam priešui, kuris kelia tiesioginę grėsmę abiem tautoms“.
„Visi kiti nesutarimai šio žiauraus karo metu turi būti atidėti į šalį. Mūsų prioritetas turi būti mūsų bendras saugumas. Ukraina informuoja visus partnerius ir tarptautines organizacijas apie šio užpuolimo pasekmes“, – pridūrė A. Sybiha.
Europos Sąjungos (ES) aukšto rango pareigūnas ketvirtadienį pareiškė, kad per naujausius mirtinus Rusijos raketų smūgius Ukrainai buvo pažeista ir Lenkijos oro erdvė.
Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininkas Antonio Costa socialiniame tinkle „X“ teigė: „Praėjusią naktį Rusija surengė masinį suderintą smūgį Ukrainai. Išpuolio metu taip pat buvo pažeista Lenkijos oro erdvė, o tai dar kartą pabrėžia, kad Rusijos agresija kelia grėsmę visos Europos saugumui.“
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