Ukrainos vaikai mokslo metus pradeda požeminėse klasėse

Nuo plataus masto karo pradžios 2022 metų vasarį mokyklos rado įvairių būdų, kaip užtikrinti, kad mokiniams pamokos nenutrūktų.
Bobryke, esančiame šiaurinėje Sumų srityje netoli fronto linijos, viena mokykla perkėlė savo klases į rūsį, kad mokiniai, kurių gyvenimą jau paveikė COVID-19 karantinas, galėtų mokytis gyvai.
„Turime padaryti viską, kad ši karta nebūtų prarasta, – sakė direktorius Oleksijus Korenivskis. – Laikas yra vienintelis dalykas, kurio negali kompensuoti. Tai mūsų ateitis, ir mes turime jai atiduoti viską, ką turime.“
Prieš dvejus metus mokykla buvo perkelta į rūsį, kai oro pavojaus signalai kartais užsitęsdavo iki 20 valandų, paralyžiuodami mokymo procesą. Vienintelė išeitis buvo eiti į slėptuves ir, slepiantis nuo galimų sprogimų, tęsti mokymąsi.
Dabar administracinio pastato, kuris niekada nebuvo pritaikytas mokyklai, rūsyje įrengtos klasės, kai kurias skiria tik sunkios plastikinės plokštės. Nėra nei langų, nei durų. Pamokų metu vaikų balsai susilieja į chorą.
„Šis „kaimynas“ niekur nedings“
Pirmadienį daugelis į mokyklą atvyko vilkėdami siuvinėtus tradicinius marškinius – vyšyvankas. Mokytojų stalai buvo nukrauti gėlėmis, kurias atnešė vaikai.
„Deja, šis „kaimynas“ niekur nedings“, – sakė O. Korenivskis, turėdamas omenyje Rusiją, kai pasakojo, kiek daug reikėjo padaryti, kad mokykla vėl veiktų.
Kadaise drėgnas ir tamsus rūsys buvo atnaujintas, įrengiant ventiliaciją, atvedant elektrą ir sudedant naujas grindis.
Tai tik vienas pavyzdys, kaip ukrainiečiai prisitaiko, kad gyvenimas tęstųsi, Rusijos puolimui nesiliaujant jau ketvirtus metus.
Bobryke, kur gyvena apie 2 tūkst. žmonių, yra maža mokykla, kurios klasėse yra po maždaug 10 vaikų. Šiais metais pirmą klasę pradėjo vos septyni vaikai.
Per pirmąją pamoką mokytoja atvertė vadovėlį, kuriame pavaizduotas Ukrainos žemėlapis. Jame buvo visa šalis, be okupuotų teritorijų žymių. Ji parodė į šiaurę, į Sumų sritį, kur yra Bobrykas.
„Mūsų regionas yra šalia Rusijos, – sakė ji. – Štai kodėl taip sunku, kodėl jie mus taip dažnai bombarduoja – nes esame arti šio sudėtingo kaimyno.“
Daug vaikų išvyksta
Šiuo metu Bobryko mokykloje mokosi kiek daugiau nei 100 mokinių. Prasidėjus Rusijos invazijai, iš Bobryko išvyko apie 10 proc. mokinių, ir vis daugiau jų palieka savo namus. Tokiai mažai mokyklai jaučiamas kiekvienas išvykęs vaikas.
Tarp besirengiančių išvykti yra ir 15-metė Vlada Mychailyk, kuri netrukus persikels į Austriją su savo 11 metų broliu. Jų mama nusprendė, kad sąlygos namie tapo pernelyg pavojingos.
„Gyvename gerai, bet kartais tai liūdina. Dažnai girdime „šachedus“ (dronus) ir sprogimus“, – sakė Vlada. Mokymasis rūsyje tapo įprastu dalyku, pridūrė ji.
„Jei reikia rinktis tarp mokymosi internete ar rūsyje, rūsys yra geresnis variantas“, – sakė paauglė.
Ji prisipažino, kad nenoriai palieka miestą ir mieliau baigtų mokyklą su draugais.
Vienoje iš jaunesniųjų klasių karas nebuvo pagrindinė tema pirmąją mokslo metų dieną. Kai mokytoja paklausė, ką mokiniai nuveikė vasarą, atsakymai buvo įprasti vaikams – važinėjimas dviračiais, pagalba tėvams, laikas su naujais draugais.
Tada tylus trečioko balsas pridūrė: „Virš mūsų buvo perimtas „Shahed“ dronas, ir jo fragmentai buvo matomi.“
„Visa tai dėl karo“, – švelniai atsakė mokytoja.
„Esame čia, nes dabar karas“
Kadangi rūsys mažas, mokykla dirba dviem pamainomis, su trumpesnėmis pertraukomis. Originali Bobryko mokykla – akį traukiantis XX amžiaus pradžios pastatas – dabar stovi tuščia, o erdvios klasės laukia, kol mokiniai grįš, kai saugumo situacija pagerės.
Septynmetė Eva Tui požeminėje klasėje pradėjo trečius metus. Ji prisimena savo buvusią klasę, esančią vos už 400 metrų, kur buvo šilčiau ir jaukiau.
„Esame čia, nes dabar karas ir daug sirenų“, – sakė mergaitė, pridurdama, kad praėjusią naktį ji nemiegojo iš jaudulio.
Eva sakė, kad jos noras šiais metais paprastas: „Grįžti į klasę. Ten jaučiuosi labiau kaip namuose.“
Kalbėdama apie didesnę savo svajonę, ji sakė norinti, kad baigtųsi karas.