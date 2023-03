V. Zelenskis: Ukraina ruošiasi rimtiems veiksmams prieš rusų karius

Šiuos žodžius V. Zelenskis pasakė video pranešime. Jame vyras dėkojo Ukrainos kariams už rusų raketos „Shaheda“ sunaikinima.

„Chernihivo region oro gynyba, Krašto apsaugos 2-ojo atskirojo pulko kariai Sumų srityje – ačiū jums, bičiuliai“, – sakė ukrainiečių lyderis.

V. Zelenskis taip pat dėkojo kariams pietuose, kurie naikina sandėlius ir kitus logistikos objektus, kurie priklauso okupantams. Pabrėžta, kad kiekvienas priešo objekto sunaikinimas gelbsti ukrainiečių gyvybes.

„Šiandien ypač norėčiau padėkoti 92-ai mechanizuotai brigadai, pavadintai Ivano Sirko vardu, taip pat 80-ai brigadai – mūsų oro pajėgoms, 5-ai puolimo brigadai. Visiems jiems ir tiems, kurie gina Bachmutą. Ačiū jums už jūsų stiprybę“, – dėkojo Ukrainos prezidentas.

Griuvėsiai, nuolaužos, raketų paliekami krateriai – tai Rusijos auto-portretas, kurį ji tapo, kol pačioje Rusijoje gyvenimas teka įprasta vaga.

Pastebėta ir 54-os mechanizuotos brigados, pavadintos Hetman Mazepa vardu, ir 81-os orlaivių brigados sėkmė vykdant operacijas Donbase.

„Ačiū visiems, kurie padeda mūsų kariams! Ačiū kiekvienam, kuris padeda mūsų civiliams fronte! Ačiū visiems, kurie padeda įtikinti pasaulį, kad dabar reikia daugiau ryžto negu kadanors anksčiau! Dabar ruošiamės imtis aktyvių veiksmų prieš okupantus, kad kiekvienas į ukrainiečius paleistas šūvis būtų pražūtingas teroristų valstybei“, – kalbėjo V. Zelenskis.

Ukrainos prezidentas taip pat teigė, kad Rusija susitapatino su terorizmu ir taps pralaimėjimo bei teisėtos bausmės pavyzdžiu.

„Šiandien išreiškiu paramą visiems miestams ir bendruomenėms, kurie kasdien, kiekvieną naktį susiduria su brutaliomis, blogio valstybės, teroristinėmis, atakomis. Mūsų Chersono regionui ir pačiam Chersonui, mūsų Zaporyžiai. Mūsų miestams Donecko ir Luhansko regione, kuriuos Rusija siekia tiesiog sunaikinti. Mūsų Charkivo regionui. Vien Charkivui nuo šių metų pradžios, mažiau nei per du sup use mėnesio, priešas paleido daugiau nei 40 raketų“, – kalbėjo V. Zelenskis.

Pabrėžta, kad Rusijos armija naudoja įvairius ginklus savo atakoms vykdyti: raketas, artileriją, dronus.

„Viskas su vienu tikslu – sunaikinti visą gyvybę. Griuvėsiai, nuolaužos, raketų paliekami krateriai – tai Rusijos auto-portretas, kurį ji tapo, kol pačioje Rusijoje gyvenimas teka įprasta vaga“, – aiškino Ukrainos lyderis.

Priminta, kad rusų apšaudymai Chersone pasiglemžė trijų civilių gyvybes, kurie tuo metu keliavo į parduotuvę maisto prekių.

O Zaporižioje rusų raketa pataikė į ligoninę mieste, taip pat apšaudyti vietiniai kaimai, siekiant „įbauginti ir išvaryti žmones“.

„Bet Rusija nieko nepasieks. Ši valstybė susitapatino su terorizmu ir taps pralaimėjimo bei teisingos bausmės pavyzdžiu. Šios bausmės artėjimo nesustabdys nė Kremlius“, – tvirtino V. Zelenskis.