Vaizdo įraše – siaubingas gaisras: po sunkių nudegimų mirė jojimo centro darbuotojas

Vaizdo įraše galima pamatyti, kaip atrodo įsisiautėjęs gaisras 20 kilometrų nuo Ispanijos sostinės Madrido. Ten po sunkių nudegimų mirė jojimo centro darbuotojas, kai stiprūs vėjai atvijo liepsnas namų link. Tūkstančiai žmonių priversti bėgti. Ugnies kelyje atsidūrė ir naujas daugiabučių kompleksas, apkarto atostogos ir poilsiautojams.
Netoli Tarifos kurorto pietiniame Andalūzijos regione, užsidegus pušų ir eukaliptų giraitėms kalnuose, iš viešbučių ir namų evakavosi virš 2 tūkst. žmonių.
Gaisrai ne tik Ispanijoje, nes Pietų Europą alina dar viena karščio banga – užkaitę virš 40 laipsnių Celsijaus. Raudonojo lygio pavojus nuo Portugalijos iki Balkanų šalių. Portugalijoje užfiksuotas ir ugnies tornadas. Albanijoje gaisras smarkiai apgadino 300 metų senumo stačiatikių bažnyčią. Vien šioje šalyje nesutramdyti vis dar 24 gaisrai. Ugniagesiams padeda kariai ir atskridę Čekijos, Kroatijos ir Slovakijos orlaiviai.
Europos Sąjungos pagalbos prašė ir Graikija. Dislokuoti šioje šalyje jau ir ugniagesiai iš Rumunijos. Ugnį po sausus krūmynus gena stiprus vėjas. Ruošiamasi, jei prireiks evakuoti turistus iš salų, viena jų – Zakintas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Juodkalnijoje vienas kariuomenės seržantas žuvo, o kitas sunkiai sužeistas, kai apvirto jų vairuojama vandens autocisterna. Dėl gaisrų vietos gyventojai įtaria net padegimus.
„Kažkas padeginėja. Tik kas – nežinia, dar nenutvertas. Viskas čia išdegė. Visą naktį bandėme gesinti ir šiandien (trečiadienį – red. past.), bet pastangos perniek“, – šnekėjo Juodkalnijos gyventojas Gojko Bozovic.
Jau keli žmonės žuvo per naują karščio ir gaisrų bangą: Italijoje mirė vaikas – keturmetis rumunas, rastas be sąmonės šeimos automobilyje Sardinijoje.
Naujausi komentarai