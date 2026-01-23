Vaizdo įrašuose – audros niokojama Italija

Garsaus Sicilijos kurorto Taorminos meras pats patyrė ciklono „Harry“ bangų šėlsmą, kai nuėjo patikrinti bangų talžomos promenados.
Porą dienų siautusi audra labiausiai nuniokojo rytinę Sicilijos salos pakrantę bei pietinius Kalabrijos krantus kitoje Mesinos sąsiaurio pusėje. Laimė, Italijos meteorologinės tarnybos laiku perspėjo gyventojus ir aukų pavyko išvengti, nors žemesnės pakrantės nukentėjo itin smarkiai.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Vietos valdžia dabar suka galvą, kaip viską atstatyti, tačiau tokiose kurortinėse zonose tai nėra paprasta. Ypač tais atvejais, kai dėl jūros padarytų nuostolių akivaizdžiai reikia keisti promenadų ar kitų pakrantės vietų planus.
„Problema yra ne lėšos, o lėti biurokratijos tempai. Atsiduriame situacijoje, kur pirmiausia prašoma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, o šiam sertifikavimui gauti bet kokio projekto aplinkosauginis vertinimas gali užtrukti iki trejų ar net ketverių metų“, – teigė Taorminos meras Cateno De Luca.
Taorminos meras ir kiti pietų Italijos miestų vadovai siekia, kad būtų pakeistas nepaprastosios padėties įstatymas ir jis leistų vietos valdžiai paskirti savo atstovus su plačiais įgaliojimais atstatymo darbams – taip viskas gerokai pagreitėtų.
Itin smarkus ciklonas „Harry“ Viduržemio jūroje sukėlė net aštuonių metrų aukščio bangas. Audra nusidriekė nuo pietų Italijos per Siciliją, Maltą ir Sardiniją iki rytinės Ispanijos pakrantės. Ten, Katalonijoje, smarkios liūtys sukėlė nemažai potvynių.
