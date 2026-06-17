Vakarų Krante Izraelio naujakuriai padegė dvi mečetes

Įvykių vietose apsilankę naujienų agentūros AFP žurnalistai užfiksavo padegimo ir vandalizmo pėdsakus.
Izraelio kariuomenė patvirtino AFP informaciją apie mečetėse kilusius gaisrus ir ant sienų paliktus užrašus, tačiau įtariamųjų tapatybės neatskleidė.
„Kariuomenės pajėgos apžiūrėjo teritoriją ieškodamos įtariamųjų ir rado dvi apdegusias mečetes bei ant sienų išrašinėtus grafičius. Įtariamieji pasišalino dar prieš atvykstant pajėgoms“, – teigiama pranešime.
Šie incidentai įvyko nuo karo Gazos Ruože pradžios 2023 metais padažnėjus išpuoliams prieš palestiniečių bendruomenes Izraelio okupuotame Vakarų Krante.
Į šiaurę nuo Ramalos esančio Džildžilijos kaimo tarybos vadovas Osama Abdullah (Osama Abdula) naujienų agentūrai AFP sakė, kad „naujakuriai padegė ritualinio apsiplovimo patalpą, apgadino pagrindinę kaimo mečetę ir ant išorinių sienų prirašė priešiškų šūkių“.
Trečiadienį mečetėje apsilankę AFP žurnalistai pranešė, kad lubos, sienos ir grindys buvo pajuodusios nuo dūmų bei liepsnų.
Jų teigimu, ant sienų hebrajų kalba buvo palikti užrašai, tarp kurių – „kerštas“ ir „linkėjimai nuo „Hilltop Youth“.
„Hilltop Youth“ yra izraeliečių grupė Vakarų Krante, nuolat kaltinama smurtu prieš palestiniečius, kuriuos siekia iškeldinti iš norimų perimti teritorijų.
Kaimyninio Mazari an Nubanio kaimo tarybos vadovas Saadas Dagheris (Saadas Dageris) naujienų agentūrai AFP sakė, kad ir čia naujakuriai naktį padegė mečetę.
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