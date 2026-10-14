Vatikanas: popiežiui Leonui XIV diagnozuotas plaučių vėžys

„Popiežius praleido ramią naktį“, – pranešė Vatikanas, bet daugiau informacijos apie 71 metų popiežiaus būklę nepateikė. Operacija popiežiui atlikta Džemelio ligoninėje antradienį.
Nuo vėžio gydomas ir popiežiaus brolis
Vienas vyresniųjų popiežiaus Leono XIV brolių taip pat gydomas nuo vėžio, antradienį JAV transliuotojui CBS sakė jo žmona po to, kai pačiam popiežiui buvo diagnozuotas plaučių vėžys.
Floridoje gyvenantis Louis Prevostas gydomas klinikoje nuo daugybinės mielomos, sakė jo žmona Deborah Prevost.
Daugybinė mieloma yra kraujo vėžio forma, pažeidžianti kaulų čiulpus ir kraujo ląstelių gamybą.
Vokietijos vėžio pagalbos organizacijos duomenimis, ši liga sukelia nenormalius plazminių ląstelių, kurios yra imuninės sistemos dalis, pokyčius. Tiksli jos priežastis nėra aiški, nors vyresnis amžius yra vienas iš rizikos veiksnių. Dažni simptomai ir komplikacijos yra nugaros skausmas, mažakraujystė ir inkstų pažeidimai.
Po antradienį Romoje atliktos plaučių operacijos gydytojai pranešė, kad popiežius Leonas XIV serga plaučių vėžiu.
Jo 74 metų broliui Louis Prevostui vėžys pirmą kartą diagnozuotas 2017 metais. 2019 m. jam buvo atliktas gydymas kamieninėmis ląstelėmis, po jo liga ilgai buvo kontroliuojama.
D. Prevost nepateikė išsamesnės informacijos apie dabartinę vyro būklę.
Ji sakė, kad abu broliai kalbėjosi praėjusią savaitę.
„Jis paskambino ir pranešė mums, kas vyks“, – CBS sakė D. Prevost ir pridūrė nežinanti, kaip po operacijos jaučiasi popiežius, kurio tikrasis vardas yra Robertas Francisas Prevostas.
„Mes ir toliau meldžiamės, stengiamės išlaikyti gerą nuotaiką dėl jų abiejų“, – sakė ji.
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