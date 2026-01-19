Viešbutį Kabule sudrebino mirtinas sprogimas

„Sprogimas įvyko viešbutyje Gulfaroši gatvėje, Šar-e-Navo rajone, ketvirtajame Kabulo miesto rajone, bei pareikalavo aukų“, – sakė Kabulo policijos atstovas Khalidas Zadranas. Visgi jis nenurodė sprogimo priežasties.
„Turime aukų, tiek sužeistų, tiek žuvusių“, – teigė vidaus reikalų ministerijos atstovas Abdulas Mateenas Qani AFP.
AFP žurnalistas matė, kaip ugniagesiai valo įvykio vietą, kur buvo atvykusi greitoji pagalba, o policijos pareigūnai apsupa teritoriją.
Du Kinijos piliečiai buvo sunkiai sužeisti, pranešė kinų valstybinė naujienų agentūra „Xinhua“, remdamasi vienu restorano darbuotoju.
Žuvo afganistanietis apsaugos darbuotojas, o restoranas buvo smarkiai apgadintas, pranešė „Xinhua“.
Paprastai tame rajone, kuriame yra keli restoranai ir ligoninė, dirba ir gėlių pardavėjai.
