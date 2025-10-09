Vokietijos miesto merė apkaltino įdukrą dėl išpuolio peiliu

Iris Stalzer, kuri neseniai buvo išrinkta Herdekės miesto Vakarų Vokietijoje mere, antradienį buvo aptikta savo namuose su sunkiais sužalojimais po peilio dūrių.
57 metų I. Stalzer pareigūnams pasakė, kad išpuolį įvykdė jos įdukra, spaudos konferencijoje pranešė policija.
Moteris gydoma ligoninėje, jos gyvybei pavojus nebegresia.
Po išpuolio buvo sulaikyta ir I. Stalzer įdukra, ir jos 15-metis sūnus, taip pat įvaikintas, tačiau jie bus atiduoti jaunimo tarnybų globai.
Toje pačioje spaudos konferencijoje kalbėjęs prokuroras Berndas Haldornas sakė, kad išpuolį greičiausiai lėmė šeimyniniai reikalai.
Tyrėjų teigimu, I. Stalzer įdukra antradienį apie vidurdienį pranešė policijai, kad jos motina buvo sužeista neva per apiplėšimą.
Tačiau tyrėjai greitai pasakė, kad namuose aptiko svarbių įkalčių, dėl kurių pagrindinį dėmesį sutelkė į įvaikius kaip įtariamuosius.
Namuose buvo aptikti ir kaip įkalčiai paimti du peiliai ir keletas drabužių.
Pirminiai pranešimai apie antradienio išpuolį sukėlė šoką ir pasipiktinimą visame politiniame spektre, įskaitant kanclerį Friedrichą Merzą.
