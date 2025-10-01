Vokietijos vidaus reikalų ministras perspėja apie augančią dronų grėsmę

Žurnalas „Der Spiegel“, remdamasis vidine vyriausybės ataskaita, pranešė, kad praėjusią savaitę dronai, pastebėti virš svarbios infrastruktūros ir karinių objektų šiaurinėje Šlėzvigo-Holšteino žemėje, tikriausiai buvo specialiai pasiųsti rinkti žvalgybinės informacijos apie šį rajoną.
Dronai virš Vokietijos infrastruktūros ir karinių objektų buvo pastebėti iš karto po virtinės panašių incidentų netoli oro uostų ir karinių objektų kaimyninėse Danijoje ir Norvegijoje.
Manoma, kad už šių incidentų stovi Rusija, tačiau Maskva šiuos kaltinimus neigė.
Vokietijos vidaus reikalų ministras pareiškė, kad šaliai reikia „rasti naujų atsakymų į šią hibridinę grėsmę“, įskaitant didesnius gebėjimus aptikti bepiločius, juos įvertinti ir, esant reikalui, numušti.
„Daug to, ką matome šiandien, galima laikyti provokacija – taip pat vertiname ir incidentus, kuriuos praėjusią savaitę matėme Šlėzvige-Holšteine“, – pareiškė A. Dobrindtas.
Praėjusią savaitę jis paskelbė, kad Vokietija planuoja įkurti naują „dronų gynybos centrą“, kuriame bus apjungta federalinės ir žemių vyriausybių patirtis.
Ministras taip pat pridūrė, jog norėtų peržiūrėti oro saugos įstatymus, kad šalies ginkluotosios pajėgos galėtų numušti dronus.
Remiantis „Der Spiegel“ duomenimis, dronai pirmą kartą buvo pastebėti ketvirtadienį netrukus po 21 val., skraidantys virš Vokietijos pramonės grupės „Thyssenkrupp Marine Systems“ karinio jūrų laivyno laivų statyklos.
„Der Spiegel“ pridūrė, kad dronai taip pat buvo pastebėti virš pakrantės elektrinės, aviacinio kuro gamyklos ir Kylio kanalo.
Pasak „Der Spiegel“, ketvirtadienį virš Vokietijos karinės bazės Zanico mieste ir penktadienį virš karinio jūrų laivyno vadavietės netoliese esančiame Rostoko mieste taip pat buvo pastebėti įtarimus keliantys bepiločiai orlaiviai.
Europos Sąjungos (ES) lyderiai Kopenhagoje vykstančiame aukščiausio lygio susitikime taip pat aptars Senojo žemyno gynybos stiprinimą.
