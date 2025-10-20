Vokietijos visuomeninis transliuotojas ZDF pranešė apie Gazoje žuvusį kolegą

„Sekmadienio popietę į mūsų kolegas palestiniečius iš bendrovės „Palestine Media Production“ (PMP) Deir al-Balacho mieste pataikė raketa“, – iš studijos Izraelyje pranešė transliuotojo ZDF korespondentas Thomas Reichartas.
Per išpuolį žuvo bendrovės inžinierius ir aštuonmetis kito darbuotojo sūnus, taip pat buvo sužeistas vienas bendrovės PMP žurnalistas.
Paklausta, kodėl įvyko išpuolis, Izraelio kariuomenė atsakė, kad incidentas tiriamas.
Pasak ZDF, nuotraukose matyti sunaikintas transliacijų furgonas ir komandos transporto priemonės.
Th. Reichartas paaiškino, kad po to, kai saugumo sumetimais paliko žurnalistų būstinę netoli Nassero ligoninės Chan Junise, transliuotojo ZDF kolegos šioje vietoje dirbo nuo birželio mėnesio.
Bendrovės PMP partneriais yra ir daugiau tarptautinių žiniasklaidos organizacijų. ZDF su bendrove PMP bendradarbiauja jau dešimtis metų.
Išgyvenusieji pranešė, kad jokio išankstinio įspėjimo nebuvo
Gazos ruožas laikomas pavojingiausia vieta žurnalistams.
„Nepriimtina, kad žiniasklaidos profesionalai būtų užpuldinėjami, kai dirba savo darbą“, – sakė transliuotojo ZDF vyriausioji redaktorė Bettina Schausten. Ji pareiškė užuojautą aukoms ir jų artimiesiems.
Rugsėjo viduryje JT Žmogaus teisių tarybos specialioji pranešėja žodžio laisvės klausimais Irene Khan pranešė, kad nuo 2023 m. spalio 7 d., kai islamistų kovotojų grupuotė „Hamas“ netikėtai užpuolė Izraelį, per Gazos konfliktą žuvo 252 žurnalistai.
Sekmadienį trapiose Izraelio ir „Hamas“ paliaubose kilo didelė įtampa. Izraelis pranešė apie išpuolius pietinėje Gazos Ruožo dalyje, per kuriuos žuvo du jo kariai.
Atsakydamos į tai Izraelio oro pajėgos smogė dešimtims „Hamas“ pozicijų įvairiuose pakrantės ruožo rajonuose. Kelių ligoninių duomenimis, per šias atakas žuvo 44 palestiniečiai.
