 Vykdydamas misiją sudužo Ukrainos naikintuvas „F-16“, pilotas katapultavosi

Vykdydamas misiją sudužo Ukrainos naikintuvas „F-16“, pilotas katapultavosi

2026-07-30 07:15
Živilė Aleškaitienė (DPA)

Ukraina, gindama savo oro erdvę, prarado vieną iš savo vertingųjų vakarietiškų naikintuvų „F-16“, trečiadienį pranešė Ukrainos karinės oro pajėgos.

Naikintuvas F-16
Naikintuvas F-16 / A. Tamošiūno (KOP AB)/ ELTOS nuotr.

Lėktuvas sudužo bandant perimti priešo skraidančius objektus, teigiama karinių oro pajėgų pranešime.

„Remiantis preliminaria informacija, lėktuve susiklostė avarinė situacija ir pilotas turėjo katapultuotis“, – teigiama pranešime, kuriame taip pat nurodoma, kad pilotas nenukentėjo. Žemėje nebuvo padaryta jokios žalos, aukų irgi nebuvo.

Ukraina pirmuosius „F-16“ naikintuvus gavo 2024 m. po ilgų derybų su Vakarų partneriais. Šie naikintuvai daugiausia naudojami gynybai nuo Rusijos dronų ir raketų atakų.

Keletas naikintuvų jau sudužo atliekant rizikingus manevrus, o pirmasis jų buvo prarastas netrukus po to, kai prasidėjo jų pristatymas.

Kiekvieno „F-16“ praradimas yra didelis nuostolis Kyjivui, nes Ukraina pati negali gaminti šių naikintuvų, o iš maždaug 80 pažadėtų orlaivių dar ne visi atvyko į šalį.

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