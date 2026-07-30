Vykdydamas misiją sudužo Ukrainos naikintuvas „F-16“, pilotas katapultavosi

Lėktuvas sudužo bandant perimti priešo skraidančius objektus, teigiama karinių oro pajėgų pranešime.
„Remiantis preliminaria informacija, lėktuve susiklostė avarinė situacija ir pilotas turėjo katapultuotis“, – teigiama pranešime, kuriame taip pat nurodoma, kad pilotas nenukentėjo. Žemėje nebuvo padaryta jokios žalos, aukų irgi nebuvo.
Ukraina pirmuosius „F-16“ naikintuvus gavo 2024 m. po ilgų derybų su Vakarų partneriais. Šie naikintuvai daugiausia naudojami gynybai nuo Rusijos dronų ir raketų atakų.
Keletas naikintuvų jau sudužo atliekant rizikingus manevrus, o pirmasis jų buvo prarastas netrukus po to, kai prasidėjo jų pristatymas.
Kiekvieno „F-16“ praradimas yra didelis nuostolis Kyjivui, nes Ukraina pati negali gaminti šių naikintuvų, o iš maždaug 80 pažadėtų orlaivių dar ne visi atvyko į šalį.