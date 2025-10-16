WFP: milijonams žmonių gresia didžiulis badas

Ji įspėjo, kad šešios svarbios misijos Afganistane, Kongo Demokratinėje Respublikoje (KDR), Haityje, Somalyje, Pietų Sudane ir Sudane „šiuo metu susiduria su dideliais sutrikimais, kurie iki metų pabaigos tik didės“.
„WFP susiduria su stulbinančiu 40 proc. finansavimo sumažinimu: prognozuojama, kad finansavimas sieks 6,4 mlrd. dolerių, palyginti su 9,8 mlrd. dolerių 2024-aisiais“, – rašoma Romoje įsikūrusios agentūros naujoje ataskaitoje.
„Humanitarinė sistema patiria didelę įtampą, nes partneriai pasitraukia iš priešakinių vietų, taip sukurdami vakuumą“, – pridūrė ji.
Ji neminėjo konkrečių šalių, tačiau atkreipė dėmesį į medicinos žurnale „Lancet“ paskelbtą ataskaitą apie didžiulį JAV paramos mažinimo poveikį.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas, pradėjęs eiti pareigas, sumažino užsienio pagalbą, suduodamas skaudų smūgį humanitarinėms operacijoms visame pasaulyje.
„Programų aprėptis buvo sumažinta, o maisto daviniai – apkarpyti. Kyla pavojus, kad katastrofos metu namų ūkiams nebus suteikta gyvybiškai svarbi pagalba, o pasirengimas būsimiems sukrėtimams smarkiai sumažėjo“, – teigiama ataskaitoje.
„WFP apskaičiavo, kad dėl nepakankamo finansavimo 10,5–13,7 mln. žmonių (visame pasaulyje), šiuo metu patiriančių ūmų maisto stygių krizės lygiu, gali patekti į nepaprastąją padėtį“, – sakoma ataskaitoje.
Naujausi komentarai