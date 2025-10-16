Popiežius smerkia pasaulio nesugebėjimą sustabdyti milijonų žmonių badą

„Tuo metu, kai mokslas pailgino gyvenimo trukmę, technologijos suartino žemynus, o žinios atvėrė kadaise neįsivaizduojamus horizontus, milijonai žmonių gyvena alkdami ir miršta nuo bado – tai yra kolektyvinė nesėkmė, nukrypimas nuo etikos, istorinė nuodėmė“, – sakė Leonas XIV, apsilankęs Jungtinių Tautų (JT) Maisto ir žemės ūkio organizacijoje (FAO).
„Bado rykštė (...) ir toliau žiauriai marina didelę žmonijos dalį“, – sakė jis, kalbėdamas praėjus dienai po JT perspėjimo, kad pasaulinis badas „yra rekordinio lygio“.
Krizė yra „aiškus vyraujančio nejautrumo, besielės ekonomikos ženklas“, FAO renginyje, skirtame šios organizacijos 80-mečiui paminėti, sakė Leonas XIV.
Pontifikas pabrėžė „nežmoniškus paradoksus“, dėl kurių pasaulyje švaistomi milžiniški maisto kiekiai, „o daugybė žmonių kovoja dėl to, kad šiukšlių konteineriuose rastų ko nors valgomo“.
„Kaip galime paaiškinti nelygybę, kuri leidžia saujelei žmonių turėti viską, o daugybei – nieko?“ – klausė jis.
Iš kitų šalių jis ypač išskyrė „Ukrainą, Gazos Ruožą, Haitį, Afganistaną, Malį, Centrinės Afrikos Respubliką (CAR), Jemeną ir Pietų Sudaną, kur skurdas tapo kasdiene duona“.
Jis taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad žmonija, regis, pamiršo, kad bado kaip ginklo naudojimas yra karo nusikaltimas.
Amerikietis pontifikas ragino pasaulį pabusti iš „pražūtingo letargo miego, į kurį esame nugrimzdę“.
„Daugelio žmonių, kurie vis dar kenčia, alkani veidai meta mums iššūkį ir kviečia iš naujo apmąstyti savo gyvenimo būdą, prioritetus ir apskritai gyvenimo būdą šiandienos pasaulyje“, – sakė jis.
JT Pasaulinė maisto programa (WFP) trečiadienį pranešė, kad 319 mln. žmonių labai trūksta maisto, įskaitant 44 mln., kurie susiduria su itin dideliu bado lygiu. Didelis WFP finansavimo sumažinimas reiškia, kad reikės drastiškai apkarpyti pagalbos paketus milijonams žmonių, kuriems jų reikia.
