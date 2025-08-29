Zelenskis: 100 tūkst. rusų sutelkti puolimui ties Pokrovsku

„Ten telkiasi priešas. Iki 100 tūkstančių – tiek turime šįryt. Jie bet kokiu atveju ruošia puolimo veiksmus“, – žurnalistams sakė V. Zelenskis.
Jis pridūrė, kad Ukrainos pajėgos stumia Rusijos karių grupes iš šiaurės rytinio Sumų regiono.
V. Zelenskis paragino sparčiau pristatyti JAV ginklus, kuriuos Kyjivui perka kitos NATO šalys.
„Norime, kad šis „koridorius“ veiktų, veiktų kiek sparčiau“, – sakė V. Zelenskis apie susitarimą, pagal kurį NATO sąjungininkės perka šimtų milijonų JAV dolerių (eurų) vertės JAV ginklų, kad padėtų Ukrainai apsiginti nuo Rusijos atakų.