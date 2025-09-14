Zelenskis apkaltino Rusiją plečiant karą Ukrainoje

Rusijos kariškiai tiksliai žinojo, kur skrenda jų dronai, ir tai nebuvo kokių nors žemesnio rango vadų savivalė, platformoje „Telegram“ rašė V. Zelenskis. „Tai akivaizdi Rusijos vykdoma karo ekspansija“.
Laikantis šio požiūrio, Vakarai turi imtis prevencinių veiksmų. Rusija turi pajusti pasekmes, tvirtino V. Zelenskis.
Jis dar kartą paragino įvesti sankcijas ir muitus Rusijos prekybai, kuriuos nustatė JAV prezidentas Donaldas Trumpas.
Tačiau jis teigė, kad taip pat būtina sukurti bendrą saugumo sistemą.
„Nelaukite, kol galutinį sprendimą už jus priims dešimtys „Šahedų“ (dronų) ir balistinių raketų“, – kreipdamasis į europiečius sakė jis.
Ukrainos prezidentas apie sankcijų klausimą jau buvo kalbėjęs savo vakaro vaizdo pranešime. Jis sakė, kad būtina mažinti Rusijos prekybos naftos apimtis, kad sumažėtų ir Rusijos galimybės kariauti.
Šiame kontekste jis gyrė D. Trumpo pasiūlymą dėl bendrų veiksmų prieš Rusiją. „Prašau visų partnerių – Europos, JAV, Didžiojo septyneto ir Didžiojo dvidešimtuko šalių nustoti ieškoti pasiteisinimų, kodėl neturėtų būti įvesta vienokia ar kitokia sankcija“, – sakė jis.