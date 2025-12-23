Zelenskis perspėja: Ukrainos per Kalėdas laukia įnirtingas rusų puolimas

Kalbėdamas Kyjive susirinkusių diplomatų akivaizdoje V. Zelenskis sakė, kad Rusijai būdinga per Kalėdas vykdyti masinius smūgius. Jis sakė, kad dėl oro gynybos sistemų trūkumo situacija yra ypač sudėtinga.
Ukrainoje Kalėdos oficialiai švenčiamos gruodžio 25 d., kaip ir Vakarų šalyse, tačiau daugelis Ukrainos krikščionių ir toliau laikosi stačiatikių tradicijų ir Kalėdas švenčia sausio 7 d., kaip tai daroma Rusijoje.
Vakarinėje vaizdo kalboje V. Zelenskis taip pat sakė, kad tikisi, jog jo derybų komanda po Majamyje Floridos valstijoje vykusių derybų su JAV specialiuoju pasiuntiniu Steve‘u Witkoffu antradienį grįš į Ukrainą. Jis sakė, kad nori išgirsti, kaip jo derybininkams sekėsi derėtis Jungtinėse Valstijose.
Po atskirų pokalbių su Ukrainos ir Rusijos atstovais S. Witkoffas pareiškė, kad derybos buvo konstruktyvios.