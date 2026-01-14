Zelenskis pripažino, kad padėtis yra sudėtinga

V. Zelenskis savo kasdienėje vaizdo kalboje sakė, kad Rusija vėl smogė Ukrainai, panaudodama 18 balistinių raketų, kovinius dronus ir kruizines raketas.
Jo teigimu, elektrikai keletą savaičių stengėsi užtikrinti elektros tinklo darbą, o minusinė temperatūra kėlė ypatingų sunkumų.
Nesiliaujantys rusų smūgiai smarkiai apgadino Ukrainos elektros tinklą, o elektros tiekimo pertraukos dabar – įprastas reiškinys. Gyventojai beveik kasdien praleidžia valandų valandas be elektros ar šildymo.
„Šiuo metu visur yra sunku, bet fronto linijoje yra sunkiausia, – kalbėjo V. Zelenskis. – Turint omenyje oro sąlygas ir Rusijos pastangas apsimesti, kad jiems nerūpi būtinybė užbaigti šį karą. Puolimai tęsiasi. Toliau giname savo pozicijas.“
Šalis jau keletą mėnesių tik ginasi, o neseniai turėjo apleisti daugiau pozicijų rytuose ir pietuose.