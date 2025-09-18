Zelenskis: Rusija per silpna, kad pradėtų naują didelį puolimą

„Manau, kad šiuo metu trūksta jėgų didelio masto puolimui“, – socialinių tinklų platformoje „X“ rašė V. Zelenskis, pridurdamas, kad Rusija patyrė tokius didelius nuostolius, kad negali pradėti tolesnių didelio masto veiksmų.
Abi šalys retai skelbia duomenis apie savo patirtus nuostolius, o ekspertai mano, kad tie, kurie ligi šiol buvo pateikti, yra gerokai per maži.
V. Zelenskio teigimu, šiais metais Rusija rengė operacijas keturiomis – Sumų, Novopavlivkos, Pokrovsko ir Zaporižios – kryptimis.
„Sumų operacija jau žlugo – Rusija patyrė didelių nuostolių, ypač gyvosios jėgos, ir perkėlė pajėgas į kitus frontus“, – rašė jis, pridurdamas, kad Ukrainos pajėgos juose padarė priešams dar daugiau nuostolių.
Rugpjūčio pradžioje Ukrainos vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas Oleksandras Syrskis padėtį rytinėje Donecko srityje ties fronto linijomis prie Pokrovsko, Dobropilijos ir prie sienos su Dnipropetrovsko sritimi apibūdino kaip ypač sudėtingą.
V. Zelenskis taip pat sakė, kad Ukraina tikisi netrukus gauti raketų oro gynybos sistemoms „Patriot“ ir HIMARS. Pasak jo, pagal naują NATO prioritetinių Ukrainos poreikių sąrašo (PURL) mechanizmą Kyjivas iš partnerių jau gavo pagalbos už daugiau nei 2 mlrd. JAV dolerių.
Spalio mėnesį gavus daugiau lėšų, bendra pagalbos suma sieks apie 3,6 mlrd. dolerių, o pirmuosiuose dviejuose 500 mln. dolerių pagalbos paketuose turėtų būti ir raketų sistemoms „Patriot“ bei HIMARS. PURL yra skirtas koordinuoti Jungtinėse Valstijose sąjungininkų šalių lėšomis įsigytų ginklų tiekimą Ukrainai.