Zelenskis: Ukraina apsikeičiant žuvusiais kariais gavo rusų kūnų

Jis apkaltino Rusiją „netikrinant“, kokius palaikus perduoda, ir pareiškė, kad Maskva tai gali daryti tyčia, siekdama išpūsti turimų ukrainiečių palaikų skaičių.

Karių palaikų repatriacija ir apsikeitimas karo belaisviais yra viena iš nedaugelio bendradarbiavimo tarp kariaujančių šalių sričių nuo tada, kai Maskva 2022 metų vasarį įsiveržė į Ukrainą.

Be to, susitarimai dėl žuvusių karių palaikų perdavimo ir apsikeitimo karo belaisviais yra vieninteliai susitarimai, kurie buvo pasiekti per du Stambule įvykusius taikos derybų raundus.

„Repatriacijos metu jau patvirtinta, kad 20 žmonių, kurie mums buvo perduoti kaip mūsų žuvę kariai, kūnai yra rusų“, – sakoma šeštadienį paskelbtose V. Zelenskio pastabose.

„Kartais šie kūnai net su Rusijos pasais“, – pridūrė jis.

Pasak jo, tarp perduotųjų yra ir už Maskvą kovojęs „samdinys iš Izraelio“.

Nuo karo pradžios abiejose pusėse žuvo dešimtys tūkstančių karių. Nė viena iš šalių reguliariai neskelbia informacijos apie karo aukas.

V. Zelenskis taip pat pareiškė, kad Ukrainos teritorijoje šiuo metu yra „695 tūkst. Rusijos karių“.