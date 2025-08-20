Žiniasklaida: apie dešimt šalių siųstų karius į Ukrainą

Pasak šios žiniasklaidos priemonės, antradienį oficialūs Europos asmenys susitiko aptarti plano pagal taikos susitarimą siųsti į Ukrainą britų ir prancūzų karius, įskaitant išsamią informaciją apie karių skaičių ir dislokavimo vietas. Pranešime pažymima, kad tiek Jungtinė Karalystė, tiek Prancūzija yra pasirengusios atsiųsti į Ukrainą šimtus karių, kurie būtų dislokuoti kuo toliau nuo fronto linijos.
Tikimasi, kad artimiausiomis dienomis Europos kariuomenės pareigūnai susitiks su savo kolegomis amerikiečiais, kad suderintų patikimas saugumo garantijas ir pasirengtų galimam saugumo pajėgų dislokavimui, jei karo veiksmai liautųsi, teigiama JK vyriausybės pareiškime.
Šaltiniai taip pat sakė, kad derybose dalyvaus NATO vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas generolas Alexusas Grynkewichas ir valstybių narių gynybos vadovai.
Europos Vadovų Tarybos pirmininkas António Costa pareiškė, kad tarptautinių saugumo garantijų Ukrainai sąlygos turėtų būti galutinai suderintos artimiausiomis dienomis.
Pasak šaltinių, pirmajame siūlomų priemonių etape daugiausia dėmesio bus skiriama Ukrainos ginkluotųjų pajėgų stiprinimui, jas apmokant. Tuo tarpu Jungtinės Valstijos planuoja sutelkti dėmesį į dalijimąsi žvalgybos informacija, sienų kontrolę ir ginklų bei oro gynybos sistemų tiekimą.
Pranešimuose nurodoma, kad Europos vadovai siekia pasinaudoti JAV Prezidento Donaldo Trumpo pareikštu noru remti saugumo garantijas Ukrainai ir sustiprinti Ukrainos poziciją prieš galimą Prezidentų Vladymyro Zelenskio ir Vladimiro Putino susitikimą.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Amerikos ir Europos pareigūnai pradėjo darbą dėl Ukrainos karinių pajėgumų stiprinimo, kuris yra platesnio saugumo garantijų paketo dalis.