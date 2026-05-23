Žiniasklaida: per artimiausias 24 valandas Ukrainai gresia didelio masto Rusijos smūgis

„JAV ambasada Kyjive gavo informacijos apie galimą reikšmingą oro ataką, galinčią įvykti bet kuriuo metu per artimiausias 24 valandas. Ambasada, kaip visada, rekomenduoja JAV piliečiams būti pasirengusiems nedelsiant slėptis, jei bus paskelbtas oro pavojus“, – sakoma įspėjime.
Anksčiau šeštadienį ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis, remdamasis Kyjivo partnerių JAV ir Europoje žvalgybos duomenimis, pareiškė, kad Rusija tikriausiai rengia smūgį Ukrainai, įskaitant Kyjivą, ir ketina panaudoti vidutinio nuotolio balistinę raketą „Orešnik“.