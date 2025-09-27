 Žiniasklaida: JAV gali perduoti Ukrainai naujų tolimojo nuotolio ginklų

Žiniasklaida: JAV gali perduoti Ukrainai naujų tolimojo nuotolio ginklų

2025-09-27 11:27
Karolis Broga (ELTA)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui pareiškė esąs pasirengęs leisti Ukrainai amerikietiškais ginklais smogti Rusijos Federacijai.

Žiniasklaida: JAV gali perduoti Ukrainai naujų tolimojo nuotolio ginklų.
Žiniasklaida: JAV gali perduoti Ukrainai naujų tolimojo nuotolio ginklų. / EPA-ELTA nuotr.

Apie tai naujienų portalas „rbc.ua“ praneša remdamasis „The Wall Street Journal“ (WSJ) informacija.

Aukšto rango JAV pareigūnas atskleidė WSJ, kad D. Trumpas su V. Zelenskiu apie tai kalbėjo antradienį susitikę Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos metu.

Teigiama, kad V. Zelenskis paprašė JAV prezidento perduoti Ukrainai daugiau tolimojo nuotolio raketų ir leisti jas naudoti smūgiams prieš taikinius esančius Rusijos teritorijoje, toli nuo Ukrainos.

D. Trumpas atsakė neprieštaraujantis tokiai minčiai, bet, šaltinio teigimu, apsiribojo tik žodžiais ir neprisiėmė jokių įsipareigojimų panaikinti draudimą atlikti tokius smūgius.

WSJ duomenimis, artimiausiu metu ukrainiečių delegacija vyks į JAV derybų su Pentagono vadovu Pete‘u Hegsethu.

„The Telegraph“ anksčiau skelbė, kad V. Zelenskis iš JAV paprašė raketų „Tomahawk“ per susitikimą už uždarų durų su D. Trumpu JT Generalinės Asamblėjos Niujorke metu.

Vasaros pabaigoje paaiškėjo, kad Pentagonas draudžia Ukrainai naudoti tolimojo nuotolio ginklus smūgiams Rusijos teritorijoje. V. Zelenskis sakė, kad tokiems smūgiams prieš Rusiją naudojami ukrainietiška ginkluotė.

Šiame straipsnyje:
Donaldas Trumpas
Volodymyras Zelenskis
amerikietiški ginklai
Ukraina
karas Ukrainoje

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų