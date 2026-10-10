Žiniasklaida: po atakos Rusijos Rostovo srityje liepsnoja naftos terminalas

Rostovo prie Dono gyventojai pranešė apie sprogimus. Srities gubernatorius Jurijus Sliusaris patvirtino, kad kilo gaisras, ir nurodė, jog veikia oro gynybos pajėgos. Jis taip pat teigė, kad nuo ankstesnio vakaro buvo numušta mažiausiai 50 dronų.
Išnagrinėję vaizdo įrašus, ASTRA atvirųjų šaltinių žvalgybos (OSINT) analitikai padarė išvadą, kad gaisras kilo Rostovo prie Dono Železnodorožno rajone esančiame naftos terminale „Jug Rusi“.
Šiame objekte perkraunami Novošachtinsko naftos produktų perdirbimo gamyklos ir kitų tiekėjų produktai, be kita ko, skirti eksportui. Terminalas taip pat naudojamas degalams Rusijos kariuomenei tiekti ir pajamoms užsienio valiuta gauti. Projektinis terminalo pajėgumas siekia apie 2,5 mln. tonų per metus.
Pavadinimas „Jug Rusi“ šiam terminalui naudojamas nuo 2009 m., kai bendrovių grupė „Jug Rusi“ pradėjo eksploatuoti pirmojo etapo Novošachtinsko naftos produktų perdirbimo gamyklos įrenginius ir naftos terminalą.
Tačiau oficialiuose dokumentuose Novošachtinsko naftos produktų perdirbimo gamyklos Rostovo filialas savo naftos produktų perkrovimo objektą vadina „NZNP Oil Terminal“.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, liepos 9 d. Ukrainos gynybos pajėgos smogė Rostovo srities Bataisko mieste esančiam naftos terminalui „Jug Rusi“.
Spalio 9 d. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad, Jungtinėms Valstijoms leidus, Rusija pasaulinei rinkai patieks 300 tūkst. tonų dyzelino, o ateityje gerokai padidins šių degalų eksportą.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad dovanos V. Putinui neprisidės prie taikos ir neduos naudos civilizuotam pasauliui. Jis perspėjo, kad Rusija už jas „atsilygins“ naujais teroro aktais ir klasta.
Ukrainos prezidentas šį Vašingtono žingsnį vadino „silpnu stiprių partnerių sprendimu“.