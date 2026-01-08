 Žmogaus teisių organizacija: nuo protestų Irane pradžios žuvo mažiausiai 45 protestuotojai

2026-01-08 20:11
BNS inf.

 Norvegijoje įsikūrusi žmogaus teisių organizacija „Iran Human Rights“ (IHR) ketvirtadienį pranešė, kad nuo demonstracijų pradžios Irano saugumo pajėgos pražudė mažiausiai 45 protestuotojus, įskaitant aštuonis nepilnamečius.

Reuters nuotr.
Reuters nuotr.

Nevyriausybinės organizacijos teigimu, trečiadienis buvo kruviniausia diena nuo demonstracijų pradžios gruodžio pabaigoje. Pagal IHR turimus ir patvirtintus duomenis, tądien žuvo 13 protestuotojų.

„Duomenys rodo, kad susidorojimo mastai kasdien tampa vis žiauresni ir platesni“, – sakė IHR direktorius Mahmoodas Amiry-Moghaddamas (Mahmudas Amiris Mogadamas).

Jis pridūrė, kad demonstracijų metu šimtai žmonių buvo sužeisti, o daugiau nei 2 tūkst. – sulaikyti.

Tuo tarpu naujienų agentūros AFP duomenimis, paremtais Irano žiniasklaida ir oficialiais pareiškimais, nuo protestų pradžios žuvo mažiausiai 21 žmogus, įskaitant saugumo pajėgų narius.

Protestų banga kilo gruodžio 28 dieną, kai buvo uždarytas Teherano didysis turgus, rialo kursui nukritus iki rekordinių žemumų. Vėliau demonstracijos išplito į kitus miestus, jau pranešama apie didesnio masto protestus.

Pareigūnai dėl neramumų kaltina, jų žodžiais, riaušininkus. Teismų sistemos vadovas pažadėjo, kad patraukiant juos atsakomybėn „nebus jokio atlaidumo“.

Šiame straipsnyje:
protestai Irane
žuvo protestuotojai
Iran Human Rights

