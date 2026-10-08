Tai paaiškėjo iš pokalbio garso įrašo, kurį Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausioji žvalgybos valdyba (HUR) paskelbė savo „YouTube“ kanale.
Pranešta, kad Ukrainos karinė žvalgyba perėmė Pokrovsko kryptimi veikiančios Rusijos kariuomenės 1-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados kario pokalbį.
„Okupantas yra užsikrėtęs ŽIV, o be būtinų vaistų ši infekcija sukelia komplikacijų. Be to, dar vasarį medicinos komisija pripažino jį netinkamu tarnybai, tačiau tai nesutrukdė išsiųsti jo vykdyti kovinių užduočių“, – pranešė HUR.
Žvalgybos duomenimis, šis Rusijos karys net buvo paskelbtas dezertyru.
HUR pareiškė, kad okupacinė kariuomenė toliau degraduoja: Rusijos karinė vadovybė siunčia tarnybai netinkamus asmenis į šturmo dalinius ir prisideda prie ŽIV/AIDS plitimo.
Vyriausioji žvalgybos valdyba patikino, kad už kiekvieną prieš Ukrainą įvykdytą karo nusikaltimą teks atsakyti.
Žvalgyba pakartojo, kad vienintelė galimybė Rusijos kariui išsaugoti gyvybę ir išvengti užsikrėtimo nepagydoma liga yra pasiduoti į nelaisvę per projekto „Noriu gyventi“ („I Want to Live“) „Telegram“ pokalbių robotą.