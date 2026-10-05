Edgaras Jankauskas traukiasi iš Lietuvos vyrų futbolo rinktinės trenerio posto

Jos teigimu, sprendimas nutraukti sutartį su E. Jankausku priimtas po „atviro pokalbio“, per kurį treneris, LFF prezidentas Edgaras Stankevičius ir LFF techninis direktorius Deividas Šemberas apžvelgė rinktinės rezultatus, pastaruosius pasirodymus ir perspektyvas.
E. Stankevičius pabrėžė, kad niekada nekilo abejonių dėl E. Jankausko atsidavimo rinktinei ir noro siekti kuo geresnių rezultatų.
„Kartu įvertinome esamą situaciją ir priėjome bendros išvados, kad rinktinei reikalingas pokytis. Futbole tokie sprendimai nėra lengvi, ypač kai kalbame apie žmogų, kuris rinktinei atidavė daug savo darbo ir energijos“, – pranešime cituojamas LFF prezidentas.
E. Jankauskas pritarė, kad „pokyčiai yra reikalingi“, linkėdamas rinktinei ir Lietuvos futbolui sėkmės.
Darbo nebetęs ir E. Jankausko trenerių štabas. Apie artėjančiose rungtynėse Lietuvos vyrų rinktinei vadovausiantį trenerį LFF žada pranešti artimiausiu metu.
Lapkritį Lietuvos futbolininkų lauks susitikimas namuose su Lichtenšteino rinktine bei vienerios draugiškos rungtynės, dėl kurių varžovo šiuo metu vyksta derybos.
E. Jankauskas rinktinei vadovavo 2016–2018 metais ir nuo 2023 metų.
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