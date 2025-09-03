Futbolo pirmenybių lyderiai neklupinėja

Palaikė kariai
„Vienos geriausių mūsų sezono rungtynių. Einame gera linkme“, - konstatavo Eisvinas Utyra.
„Jonavos“ treneris, nepaisant auklėtinių pralaimėjimo „Neptūnui“ ir jam parodytos raudonos kortelės, liko patenkintas savo ekipos žaidimu. Jonavoje įspūdingą atmosferą sukūrė stadione apsilankęs gausus Vokietijos karių būrys. Jų skandavimas bei ovacijos įkvėpė ir svečius.
Iš pradžių 51-ąją min. „Neptūno“ puolėjas Danielis Ilevbare suklaidino net keturis varžovus ir pasiuntė kamuolį į vartų tinklą – 1:0, vėliau Hamedas Diawara šaltakraujiškai išpildė baudos smūgį – 2:0.
Nepaisant nesėkmės, jonaviečiai lieka pajėgiausiųjų aštuonete, išlaikydami realius šansus pakilti iki šešetuko. Laipteliu aukščiau esanti Mažeikių „Atmosfera“, lyg tyčia, nutraukė savo keturių pergalių seriją.
Mažeikiškius 1:0 sustabdė lygos lyderis „TransINVEST“. Vilniaus rajono ekipa namuose pergalingą įvartį įrito sužaidus vos 4 min. Nors per likusį laiką abi ekipos galėjo pasižymėti, rezultatas nepasikeitė. Net ir minimali persvara tenkino šeimininkus, užtikrintai pirmaujančius turnyre.
Parodė charakterį
7 taškais nuo lyderių atsiliekantis Tauragės „Tauras“ daro viską, kad intriga lenktynėse dėl titulų gyvuotų kuo ilgiau. Tauragiškiai savaitgalį laimėjo itin svarbų mačą su Plungės „Babrungu“.
Plungės tvirtovėje svečiai ėmė šeimininkauti jau 11-ąją min. po brazilo Jorge Eduardo tikslaus spyrio. Po pertraukos 68 min. dar vieną rezultatyvų smūgį į asmeninę statistiką įsirašė legionierius iš JAV Patrickas Nwegbo, netrukus užleidęs vietą po traumos į aikštę grįžusiam Egidijui Vaitkūnui. Plungiškiai, kaip jau įprasta, rankų nenuleido ir per pridėtą laiką skirtumą prikirpo – 1:2.
Dar įspūdingesnio trilerio liudininkais tapo sostinės sirgaliai, gausiai susirinkę palaikyti Vilniaus „Žalgirio“ B ekipos. Vilniečiai akistatoje su Panevėžio „Ekranu“ jau 17-ąją min. atsilikinėjo 0:2. Žinant, kad jie rungtyniavo be diskvalifikaciją praėjusiame ture gavusio vyriausiojo trenerio Dainiaus Greviškio, atrodė, jog žalgiriečiai - jau pasmerkti.
Vis dėlto „Žalgirio“ jaunimas pademonstravo vyrišką charakterį. Iš pradžių prieš pertrauką Ugnius Simonavičius rezultatą sušvelnino, o 92-ąją min. pelnė dublį – 2:2. Apmaudžiai išbarstę pranašumą panevėžiečiai per likusį kompensuotą laiką sukruto taip, jog smogė Edvardo Tamulevičiaus (94 min.) ir Yusufo Faisalo (97 min.) įvarčiais bei išsivežė jau ketvirtąjį laimėjimą paeiliui – 4:2.
Naujoko įvartis
Kretingos „Minija“ vos spėjo pristatyti naujoką iš Dramblio Kaulo Kranto Moussa Cisse, o jaunasis puolėjas jau pelnė pirmąjį tašką savo ekipai. M. Cisse įvartis 83-ąją min. pakėlė ant kojų Kretingos stadiono aistruolius ir atstatė pusiausvyrą (1:1) „Minijos“ susitikime su Vilniaus BFA vaikinais.
Sostinės kolektyvas ilgą laiką pirmavo po Artiomo Osipovičiaus spyrio 6-ąją min. Lygiųjų dėka į medalius pretenduojantis BFA padidino atotrūkį nuo juos persekiojančio Plungės „Babrungo“.
Tuo tarpu „Minijai“ teko užleisti 10-ąją poziciją, nes ją užėmė įtikinamai laimėjęs Kauno rajono „Hegelmann“ B kolektyvas. Kauniečiai 3:0 patiesė „Panevėžio“ dublerius išvykoje.
Nepaisant triuškinamo rezultato, intriga mače gyvavo iki pabaigos, nes galutinius taškus svečiai sudėliojo 84-ąją (Arnas Armalas) ir 90-ąją (Arnas Spyčius) minutėmis. Įdomu, jog abu juos „Hegelmann“ B vyriausiasis treneris Tadas Vilkevičius prieš pat įvarčius metė į kovą nuo atsarginių suolo.
Snaiperių lenktynės
Jonavos „Be1“ po šešių pralaimėjimų serijos pačiupo tašką ir išsikapstė iš turnyro lentelės dugno. Specialisto iš Lenkijos Mikolajaus Raczynskio diriguojami jonaviečiai 0:0 atsilaikė Kėdainiuose prieš „Nevėžį“.
Tiesa, svečiams padėjo patys kėdainiečiai, pačioje antrojo kėlinio pradžioje likę mažumoje. 48-ąją min. iš aikštės buvo pašalintas ukrainietis Nazarijus Havryliukas. „Be1“ su 14 taškų rikiuotės gale pavijo „Šiaulius“ B, o „Nevėžis“ su 21 tašku vis dar nėra saugus dėl išlikimo lygoje.
Šiauliečiams koją pakišo „Kauno Žalgirio“ dubleriai. Kauniečiai svečiuose triumfavo 2:1, o pergalingu jiems tapo Gabrieliaus Marcoso Buslio smūgis 67-ąją min. Tai buvo pirmasis šio gynėjo įvartis šiemet.
Prieš tai pasižymėjo Tomas Stelmokas, pelnęs jau 17-ąjį savo sezono įvartį Pirmoje lygoje. Pagal šį rodiklį 20-metis kaunietis minimaliai nusileidžia tik „TransINVEST“ puolėjui Henry Nwoga Chidera.
