Pirmenybės baigėsi, bet "Neptūnas" ginklų dar nesudėjo

Kapitono taškas
„Savaitėlę pailsėsiu ir nuspręsiu, bet noriu likti prie futbolo“, - atskleidė Linas Pilibaitis.
40-metis „TransINVEST“ klubo kapitonas pergale 4:1 prieš Vilniaus „Žalgirio“ dublerius užbaigė savo paskutinį žaidėjo sezoną. Per įspūdingą karjerą L. Pilibaitis rungtyniavo Vengrijos ir Škotijos lygose, ne sykį tapo Lietuvos čempionu su FBK „Kauno“ ir Vilniaus „Žalgirio“ komandomis, o su „TransINVEST“ dukart laimėjo Pirmos lygos turnyrą bei LFF taurę. Šiemet Vilniaus rajono komanda su 79 taškais artimiausius konkurentus lygoje aplenkė net 12 taškų.
Antri finišavę Klaipėdos „Neptūno“ futbolininkai sekmadienį aikštėje buvo su „Panevėžio“ B jaunimu, bet mintimis - tikriausiai jau pereinamuosiuose mūšiuose į A lygą su Vilniaus „Riteriais“.
Sidabro medalininkai Panevėžio jaunuolius įveikė 3:0, o du įvarčius jiems pelnė Darius Zubauskas. Šis puolėjas užėmė trečiąją vietą lygos snaiperių rikiuotėje, su 18 rezultatyvių smūgių nusileisdamas tik lyderiui Nwoga Chidera („TransINVEST“), pelniusiam net 28 įvarčius, ir Tomui Stelmokui („Kauno Žalgiris“ B) su 19 įvarčių.
"Neptūno" ekipa su "Riteriais" dėl A lygos kelialapio kausis lapkričio 15 d. Klaipėdoje ir lapkričio 22 d. Vilniuje.
Sugrįžimo nepakako
Kėdainių „Nevėžis“ per savo 60 metų istoriją patyrė mažai sezonų, panašių į pastarąjį. Itin nesėkmingai susiklosčiusių 2025 metų atspindžiu tapo paskutinės rungtynės namuose su „Kauno Žalgirio“ dubleriais.
Tragiškai mačą pradėję šeimininkai jau 17-ąją min. atsilikinėjo 0:3. „Nevėžio“ sugrįžimą inicijavo Mylesas Veldmanas, dar iki pertraukos skirtumą sušvelninęs iki 2:3. Jevgenijus Mohilas 75 min. atstatė pusiausvyrą – 3:3, o per pridėtą laiką Ilja Tymošenko išplėšė pergalę 4:3. Tačiau to nepakako, kad kėdainiečiai išvengtų iškritimo iš Pirmos lygos.
Paskutinę sezono dieną kėdainiečius iš saugesnės 14-osios vietos į priešpaskutinę 15-ąją nustūmė „Šiaulių“ dubleriai. Šiauliečiai surinko tiek pat – 26 taškus, bet abiejuose tarpusavio mūšiuose buvo nugalėję „Nevėžį“.
Saulės miesto jaunimą nuo tiesioginio eliminavimo išgelbėjo laimėjimas 5:1 Plugėje prieš 4-ąją vietą jau senokai užsitikrinusį „Babrungą“.
Šiauliečių lapkričio 20 ir 23 d. laukia pereinamosios rungtynės su 2-osios lygos bronzos medalininke Kybartų „Sveikata“.
Išsigelbėjo finiše
Įkandin „Nevėžio“ į 2-ąją lygą tiesiogiai iškrito „Panevėžio“ B komanda, su 21 tašku likusi paskutinė 16-ta. Tačiau Panevėžys be savo klubo Pirmoje lygoje neliks.
Sėkmingas „Ekrano“ futbolininkų finišo spurtas jiems su 29 taškais leido pakilti į 12-ąją vietą. Markuso Palionio auklėtiniai sezoną užbaigė išvykoje 2:0 pranokdami „Jonavą“. Pastarasis klubas su 42 taškais įsitaisė 8-oje pozicijoje.
Vienu laipteliu bei vienu tašku „Ekraną“ aplenkė kitas Jonavos kolektyvas „Be1“. Jonaviečiai Kretingoje 3:0 patiesė „Miniją“. Ilgą laiką pačiame dugne buvę „Be1“ futbolininkai per paskutinius penkis turus nuskynė net keturias pergales – lygiai tiek pat, kiek per ankstesnius 25-is sezono mačus. Paskutinės minutės šuolis išsaugojo jiems vietą Pirmoje lygoje. „Minija“ su 36 taškais finišavo 9-ta.
Išsiskyrė kovingai
Bronzos medalius po ilgos pertraukos užsikabinęs „Tauras“ su Tauragės sirgaliais atsisveikino lygiosiomis 0:0 su Kauno rajono „Hegelmann“ B ekipa.
Abiems dalyviams rezultatas iš esmės nieko nebelėmė, tačiau vienas kitam varžovai nenuolaidžiavo. Per paskutiniąsias dvidešimt susitikimo minučių futbolininkams buvo parodytos net 9 geltonos kortelės bei viena raudona.
Lygiosiomis, tiesa, gerokai rezultatyvesnėmis – 2:2 baigėsi ir Mažeikių „Atmosferos“ bei Vilniaus BFA kaktomuša. Joje buvo pridėta net 12 minučių.
Vilniečių puolėjas Martinas Perveinis du sykius išvedė savo komandą į priekį (15 ir 83 min.), tačiau šeimininkai abusyk atstatė pusiausvyrą. BFA jaunimas su 55 taškais išliko penktas, o „Atmosfera“ su 48 taškais – šešta.
